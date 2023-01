Gioja se lanzó como candidato a gobernador de San Juan con duras críticas a Sergio Uñac

Con duras críticas a Sergio Uñac, el diputado nacional José Luis Gioja se lanzó como candidato a gobernador de la provincia de San Juan, cargo que ocupó entre los años 2003 y 2015. “Después de tantas luchas, tanto desafío, puedo tener un solo interés: devolverle a San Juan lo que San Juan jamás debió haber perdido”, aseguró rodeado de la militancia, de cara a las elecciones locales que serán el próximo 14 de mayo bajo el “Sistema de Participación Democrática”, similar a la ley de lemas, que se aprobó en diciembre pasado en la Legislatura.

En medio de un duelo personal, pues perdió a uno de sus hermanos el pasado domingo, motivo por el cual se postergó un día la conferencia de prensa, el dirigente justicialista recordó que Ricardo Gioja fue “uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiera que tanto trabajo se echara por la borda, porque nuestra gente está volviendo a sufrir, el dolor está en muchas casas”.

“Por su memoria y por su presencia en mí, en Juan Carlos, en César, yo estoy aquí con mucho dolor a cuestas, pero con una convicción: Ricardo no te voy a fallar, vamos a pelearla”, expresó.

El legislador manifestó que “a casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlos por primera vez, vuelvo a presentarme. Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara, pero con el alma impecable”. “Nuestra voluntad por hacer, nuestro amor por esta tierra y su gente no tienen una sola arruga”, agregó.

“Con la misma ilusión, las mismas ganas, pero además con toda la experiencia de una vida, con errores y virtudes, dedicada a trabajar por la unión y felicidad de nuestro pueblo”, prosiguió Gioja en medio de aplausos y, en alusión al trágico accidente que sufrió en 2013, dijo: “Eso se gana caminando las calles y hasta a veces también dándose una piña en un helicóptero”.

El peronista agradeció que el pueblo de su provincia lo haya elegido “cuatro veces para ser diputado nacional, dos veces para ser senador nacional” y “tres veces” para gobernador.

Durante su discurso, aseguró que quiere que San Juan “empiece a ser la provincia más rica de la Argentina”. “Da bronca, me da pena que se hayan desperdiciado las expectativas que habíamos dejado al final de nuestro mandato por no saber determinar prioridades, por no mirar ni entender los intereses del conjunto, por suponer erróneamente que la obra chica es grande y la grande no se puede”, cuestionó a la gestión actual.

Para el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, “se están perdiendo los sueños, se está perdiendo el rumbo, parecido a lo que encontramos hace dos décadas atrás”. “Dicen que cuando las cosas andan mal aparece la gente de corazón fuerte para enfrentarla, pero también aparece la buena memoria de nuestro pueblo”, observó.

“No vamos a permitir que los hospitales que construimos y equipamos, hoy tengan pocos insumos, pocos medicamentos y personal mal pagado. No vamos a permitir que los docentes no lleguen a fin de mes y que los empleados públicos tengan zozobra y se sientan amenazados y perseguidos”, enfatizó.

En esa línea, continuó: “No vamos a permitir que a los diques los manejen mal, que el trabajo escasee, que los puentes se agrieten, que las oportunidades se marchiten, que los jóvenes sientan que no tienen más remedio que irse afuera para construir su futuro. Todo eso lo vivimos y no queremos vivirlo nunca más”.

“Volvemos para que todo eso no vuelva. Vamos a volver a escuchar a todos, vamos a volver a incluir a todos, vamos a volver a gobernar para todos. No basta gobernar para la gente, vamos a volver para gobernar por la gente”, prometió.

Al ser consultado por la prensa, el diputado destacó que tiene “una familia de lujo” que le dice “no aflojes, estás bien, te veo bien, tu experiencia vale”. “Sería muy lindo quedarse en la casa, ver ganar a Racing todos los domingos, pero siento la necesidad de devolverle a San Juan lo mucho que San Juan me dio, y lo mucho que mi partido y movimiento político, el peronismo, me dieron”, insistió.

Sobre si competirá por dentro o por fuera del paraguas de San Juan por Todos, el exgobernador respondió que “eso no va a depender de nosotros”. “Yo me estoy enterando que es San Juan por Todos y no Frente de Todos”, se quejó y disparó contra el actual mandatario: “Si el que conduce no necesita de nosotros, no llama y hace lo que quiere, y no participa democráticamente como debe ser, si no nos dan piola iremos por afuera. Ahora, si nos llaman y somos convocados, y somos parte, sin compartir las ideas, pero somos parte de ese frente, por supuesto que vamos a ir por adentro”, sostuvo.

No obstante, dejó en claro que “el gobernador actual ya ha cumplido los mandatos que la Constitución provincial exige, con lo cual consideramos que no puede ser candidato”.

Gioja afirmó que competirá bajo el lema “San Juan Vuelve” porque “nosotros creemos firmemente que ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer”. Finalmente, no adelantó quién lo acompañará en la fórmula y dijo que tiene “como 20 nombres” de quién podría ser.

