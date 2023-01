Chiqui Tapia respaldó a Javier Mascherano como DT de la Sub 20: "El proyecto va más allá de los resultados"

Mascherano había dicho tras la derrota ante Colombia que no sabía si iba a seguir en el cargo. El presidente de la AFA salió a bancarlo y aseguró la continuidad del "Jefecito".

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, respaldó este domingo al entrenador del seleccionado sub 20, Javier Mascherano, durante una reunión en el predio de Ezeiza tras la eliminación en el torneo Sudamericano de Colombia.



El Chiqui Tapia y Mascherano se encontraron durante esta mañana en el predio de la AFA junto al coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo y el dirigente que encabezó la delegación del seleccionado sub 20, el presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier.

"Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar", escribió Tapia en su cuenta de Twitter.

Antes de ir al predio, Mascherano había dicho que su continuidad dependía de la charla que tendría luego con el Chiqui Tapia.

El lamento de Javier Mascherano tras la dura eliminación de la Sub 20

"La decepción es muy grande y el responsable soy yo como entrenador del equipo. No había ninguna excusa, nos dieron a todos los jugadores y trabajamos el tiempo suficiente", analizó el DT en declaraciones a ESPN en el aeropuerto de Ezeiza.

"Si el equipo no funcionó, el responsable soy yo. No empezamos de la mejor manera y es un torneo así es importante empezar con un resultado positivo y después nos fuimos metiendo en un lío que terminó mal", lamentó el excapitán del seleccionado.

El encuentro posterior y el respaldo público de Tapia confirman la intención de la cúpula dirigencial sobre la continuidad de Mascherano, quien luego del partido ante Colombia había deslizado la chance de dar un paso al costado por quedar afuera del hexagonal final Sudamericano.

La selección no jugará el próximo Mundial de Indonesia y tampoco los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

La Sub 20 debutó con una derrota ante Paraguay (2-1), luego perdió ante Brasil (3-1), le ganó a Perú (1-0) y en la última fecha cayó con el local, Colombia (1-0).

Fuente: A24

