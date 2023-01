"Las grietas están, y no es que me junto con vos y se terminaron"

El senador por Cachi, Walter Wayar, por Aries analizó el armado de los frentes electorales, aunque evitó dar nombres ya que aseguró que "habla sobre conductas y actitudes de sectores y no de no de personas en la individualidad".

Asimismo, manifestó que "no se puede partir desde que se llegó a una banca, que tengas una identidad porque llegás por un lado, al otro día estás encolumnado en otro", y agregó que eso desvirtúa la fortaleza de los partidos y su institucionalidad.

Para ejemplificar su análisis, Wayar recordó que cuando Gustavo Sáenz llegó a la Gobernación no se sabía si era peronista, de Cambiemos o de qué fuerza; en la misma línea cuestionó al presidente de la Nación, Alberto Fernández ya que a su entender, conduce el PJ sin sentirse peronista ni justicialista.

Por otra parte, y haciendo alusión, pero no mención del frente "Avancemos", advirtió que hay partidos que "están buscando ver cómo hacen un acuerdo del agua y el aceite, a ver cómo mezclan todos y dicen que son una alternativa".

En este sentido, aseveró que las grietas no se terminarán por los acuerdos, "son inevitables". "No es me junto con vos porque si fuera así, el gobernar sería fácil", dijo.

Por último, aseguró que no lo verán como a otras personas, por redes sociales, aprobar a quien desaprobó en el pasado. Antes atacaban o agredían a unos y ahora los ven como los candidatos más "bonitos y mejores", sentenció.