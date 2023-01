Bettina Romero vetó exención de impuestos a grupos vulnerables, pero aseguran que seguirá vigente

Este viernes, la Intendenta vetó una ordenanza que establece la actualización de la base imponible del impuesto inmobiliario para un sector vulnerable de la población, pero desde el Concejo Deliberante explicaron por qué no procederá.

La concejala Carolina Am, del bloque “Primero Salta”, explicó el fundamento de la ordenanza y su vigencia, pese al veto.

“Es una ordenanza que se trató en la Comisión de Hacienda, se trata de exenciones a grupos vulnerables, lo que se hizo es actualizar los montos con respecto a la inflación”, expresó al tiempo que detalló que se desprende del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por grupo familiar para gente que presenta vulnerabilidad.

“Ampliamos con el mismo sentido que también aprobamos el presupuesto, viendo lo que es la inflación”, indicó y agregó que en ese sentido se amplió, “porque es muy difícil que un grupo familiar con $65.000 destine plata para el pago de tributos municipales”.

Además, señaló, que se incorporó el artículo 142 bis, en donde se prevé que la presentación de la documentación que respalda el beneficio ya no se hará cada año, sino cada dos años.

Al respecto argumentó que la condición de una jubilación por la mínima, o una persona con una discapacidad, mantendrán esa condición por lo cual no perderán el beneficio. Sin embargo, cada año deberán presentar una declaración jurada, añadió.

De acuerdo al veto del Ejecutivo municipal, publicado en el Boletín oficial este viernes, aclaró que fue realizado fuera de término ya que tenía 10 días hábiles luego de su aprobación, pero ese periodo está vencido.

Lo que ahora procederá es que el Concejo Deliberante reenvié la ordenanza y se promulgue automáticamente por plazo vencido, puntualizó.

La ordenanza, que hace referencia el veto, es la N° 11.130, aprobada el 23 de noviembre de 2022. “La ordenanza tenía el objeto de duplicar, en la mayoría de los casos, los haberes mínimos para que jubilados y cónyuges, pensionados, desocupados, grupos familiares con personas con discapacidad y con personas que padezcan una enfermedad terminal, puedan solicitar la exención del pago del impuesto inmobiliario, posibilitando que su renovación sea cada dos años”.

Según reza el documento oficial, publicado en el Boletín oficial, la citada ordenanza genera “incertidumbre” y “atenta contra la prestación de los servicios de la Municipalidad”.

No obstante, Am aclaró que no se generan nuevas exenciones ni tampoco se incorpora otros grupos, sino más bien se actualizan los montos y se cambia el periodo de presentación de la documentación respaldatoria.

Por otra parte, consultada sobre las próximas elecciones, aseguró que no hay nada definido y el foco está puesto en atender las necesidades de los vecinos, pese que hasta marzo regresarán con sus actividades en el Concejo Deliberante.