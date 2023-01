Proyecto de Ley de Obligatoriedad: “Veo muy difícil que se apruebe pero no pierdo la esperanza”

“La situación social es insostenible, Salta es una provincia que sigue prorrogando emergencias, vivimos de emergencias y eso pone en evidencia la falta de un plan de gobierno, de una gestión que le dé soluciones a la gente, nosotros como funcionarios siempre tratamos de dar soluciones y sugerir lo necesario porque queremos que la Provincia salga adelante” Manifestó la Diputada.

La Diputada ha trabajado el Proyecto de Ley que indica que los candidatos a gobernador deben realizar un debate público en el proceso electoral con propuestas relativas a tratar. “Por un lado me dijeron que el proyecto será trasladado a otras áreas legislativas y por otro lado dijeron que se iba a hacer un proyecto similar en el oficialismo con algunas reformas, pero lo que a mí más me gustaría es que se apruebe y darle la posibilidad al ciudadano de conocer y elegir a los candidatos según el plan de gobierno; veo muy difícil que se apruebe pero aun así no pierdo la esperanza”. Indicó Perdigón.

“Quiero ser candidata a Diputada una vez más, quiero seguir trabajando por ver mejor a la provincia, y por eso tengo muchos proyectos en marcha”. Aseguró Perdigón.