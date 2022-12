Entró en funciones el nuevo equipo de conducción del hospital Materno Infantil

En un acto presidido por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, asumió sus funciones el nuevo equipo directivo del Hospital Público Materno Infantil, sociedad del Estado provincial.

Encabeza la conducción del nosocomio, como presidente, el médico Esteban Rusinek. La vicepresidencia la ocupa Eduardo Calvo. La Dirección de Gestión Clínica Perinatológica está a cargo de Héctor Carpio, la de Gestión Clínica Pediátrica a cargo de Andrea Ávila y la de Gestión Económica y Administrativa a cargo de María Eugenia Escotorín.

Continúan en las funciones que venían desempeñando, Javier Farfán, como director de Gestión de Pacientes; Cintia Rodríguez, como directora de Enfermería; y Carlos Guitián, como director del Primer Nivel de Atención del área operativa Norte de la ciudad de Salta.

Diálogo abierto

El ministro Mangione agradeció al equipo del Hospital por todo el apoyo brindado durante su gestión como presidente de la Sociedad o gerente general, lo que permitió obtener los logros en diversos campos, como equipamiento y otras mejoras.

También garantizó a todo el personal y en especial al equipo médico, que “que el diálogo está abierto, pero les pido que me den oxígeno y vamos a encontrar un futuro mejor”.

“Dejo un equipo de primera y voy a apoyarlo desde donde estoy ahora con una mirada federal”, dijo Mangione y destacó que el nuevo gerente “tiene mucha empatía, es un gran profesional y una excelente persona, trabajamos juntos y sé que pensamos igual, porque hemos aprendido juntos”.

Finalmente, manifestó: “soy un ministro de puertas abiertas, me gusta escuchar a todos, porque es la forma en que aprendo, ya me he reunido con diferentes sindicatos de la salud y con los profesionales autoconvocados; soy una persona de diálogo y estoy convencido de que vamos a llegar a buen puerto".



Continuar el proyecto

Rusinek agradeció al ministro Mangione “por la confianza que siempre tuvo en el equipo del hospital, esa confianza que nos enseñó a crear herramientas y a pensar de otra forma, porque desde la actividad médica pura tenemos un panorama totalmente distinto a cuando se ve la realidad de lo global, porque la salud es una sola y el proyecto que deja el doctor Mangione nos va a hacer cambiar”.

También comprometió “todo el esfuerzo y la energía para lograr que esto realmente cambie” y manifestó al personal que “el equipo directivo va a estar abierto a todas las inquietudes, al diálogo y el consenso”.

El médico definió el objetivo fundamental de su gestión asegurando que “vamos a sostener un proyecto en el que venimos trabajando desde hace tres años con el hoy ministro Mangione, para mejorar valores que consideramos primordiales, como la honestidad, la solidaridad, la ética y la empatía, y tratar de llegar cada vez más a la comunidad”.

En esa línea, dijo que uno de los pilares será trabajar intensamente con la estrategia de la medicina extramuros, es decir, llevar los especialistas a los lugares donde los hospitales no cuentan con ellos, para acercar los profesionales a la gente, “como veníamos trabajando con el proyecto del doctor Mangione”.

Con respecto a los desafíos a enfrentar, expresó que “lo principal de la gestión será acercar el hospital a la gente” y en ese sentido también aseguró que “el equipo de salud está preparado para dar respuesta a las enfermedades de la época, como la salmonelosis”.

Antecedentes

Esteban Rusinek es médico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en tocoginecología y uroginecología, formado en los hospitales San Bernardo y Materno Infantil.

Ingresó al sistema de salud pública provincial en el año 1995, como médico residente de tocoginecología.

Se desempeñó como médico ginecólogo en el hospital Santa Teresa, de Cerrillos y en el hospital Materno Infantil, donde estaba a cargo del servicio de Ginecología; también se desempeñó en el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC).

Desde el año 2020 se desempeñaba como director de Gestión Clínica Perinatológica del hospital Materno Infantil.