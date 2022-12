"Sin un Gobierno serio no vamos a poder solucionar el problema del agua”

“El Gobierno está muy alejado de la realidad ya que no toma dimensión de la gravedad de la situación, estamos hablando de que falta el Agua.” Asevero Virgili.

“Aquí es donde se ve la discapacidad en la gestión; hay una planta potabilizadora que se inauguró a principio de año en Campo Alegre, un recurso que está disponible sin embargo el Gobierno no puede gestionar que un técnico del extranjero venga a calibrar el módulo que ozoniza el agua, una obra que le costó a los salteños $5300.000, es decir pagamos esa cantidad de dinero para NO tener agua. Es decir, el Gobierno gasto ésta cantidad de dinero y no puede gestionar su buen funcionamiento… a partir de eso, cómo podemos pretender que solucionen el resto del problema.” Cuestionó el Concejal.

“Hasta que no tengamos un Gobierno serio no vamos a poder solucionar el problema ni en la Capital, ni en la provincia”. Finalizó Virgili