El Diputado Nacional, Martín Tetaz, habló por Aries acerca del proyecto de blanqueo, el cual establece que con el gobierno de los Estados Unidos el acuerdo de intercambio de información que le permitirá acceder de manera automática a los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país del norte.

“No ha entrado el proyecto al Congreso aún, cada vez que me preguntan qué opino sobre proyecto de Massa, pido que me lo muestren primero, el Kirchnerismo tiene esta costumbre de plantear cosas que después nunca va a presentar, todavía no lo han presentado, hay alguna posibilidad de que aparezca el lunes y por lo tanto el martes haya comisión y el miércoles sesión, hay una intención del Kirchnerismo para tratar en sesiones el tema del blanqueo”. Afirmó el Diputado.

Por otro lado Tetaz destacó el tema por el que se debería discutir con mayor énfasis en cuanto al proyecto “En la discusión del blanqueo se tiene que bajar impuestos con la gente que cumple, no podemos ser más generosos con la gente que no cumple que con la gente que cumple, más allá que no conozco la letra del proyecto del blanqueo. “Señaló Tetaz

Finalmente justificó su afirmación “me parece bien la intención del gobierno de conseguir fondos y lo entiendo, pero el reclamo de la gente que nos vota es que tratemos de conseguir un esfuerzo para los que siempre cumplen y que eso pueda permitirle tener una baja de impuestos, yo creo que de esa manera el proyecto pueda llegar a tener posibilidad de concretarse” indicó el Diputado.