Aguas del Norte denunció amenazas con armas a los camiones cisternas en el norte

Mientras la Provincia atraviesa una severa crisis hídrica, el presidente saliente del directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, denunció por Aries una grave situación que, aseguró, sucede en el norte con la provisión de agua a través de camiones cisterna.

De acuerdo con lo que relató, muchos camioneros son amenazados con arma blanca por dirigentes barriales para cambiar la ruta de reparto. “Muchas veces no quieren subir, tienen miedo de salir. Ahora están siendo acompañados por personal policial y estas cosas ya no están sucediendo”, aseveró el funcionario y agregó: “Había políticos hablando con piqueteros para que nos corten la ruta para que no pasen los camiones para distribución del agua”.

Por otra parte, García Salado se refirió a su paso a la Secretaría de Justicia a partir de los cambios en el Ministerio de Seguridad. Destacó la figura del nuevo ministro, Marcelo Domínguez, con quien admitió compartir una amistad y aseguró que la decisión “es una parte más del proyecto de Gustavo Sáenz”.

De acuerdo con lo que adelantó por Aries, en esta nueva etapa buscará trabajar en la modernización de la justicia, “para que realmente cumpla con ese rol”.

Aun frente a Aguas del Norte, García Salado anticipó que en los próximos días realizará una conferencia para exponer los resultados de su gestión. “A lo mejor para muchos no se vio, lo más importante es que la gente sabe que la Provincia, los actuales directores, cuál es el camino que hay que seguir y el nuevo presidente va a tener que marchar por ese camino, que ya está prediseñado”, sostuvo.

Aseguró que se presentaron más de 500 proyectos y que está proyectada una inversión de más de 14 mil 700 millones de pesos en toda la Provincia. Sin embargo, aclaró que se necesita al menos duplicar la inversión para subsanar las falencias actuales.

Sobre el final, consultado respecto a si sufrió cortes en el servicio, respondió: “Por supuesto que no tengo agua, y no hago reclamos”.