Cavallo da marcha atrás: ahora dice que no habrá hiperinflación

Economía 12 de diciembre de 2022

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo aseguró hoy que la Argentina "no está al borde del abismo" y que, en el proceso de transición del actual Gobierno al siguiente, "no va a haber un proceso hiperinflacionario".