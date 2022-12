Agredieron al fiscal Diego Luciani en un restaurante de Mar del Plata

Diego Luciani, uno de los fiscales del juicio oral en el que recientemente condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión, vivió un momento desagradable en el restaurante “Lo de Fran”, ubicado en la zona portuaria de Mar del Plata.

Según informaron allegados al funcionario judicial consultados por Infobae, el hecho se produjo el sábado a la noche, cuando Luciani fue a cenar junto a dos parejas al local especializado en Cocina de Mar, ubicado en Avenida de los Trabajadores 171.



Antes de ingresar al salón, con capacidad para aproximadamente 50 personas, al fiscal le llamó la atención que lo hicieran esperar varios minutos a pesar de que tenían una reserva y de que la mesa que finalmente terminarían ocupando estaba disponible.

El incidente se originó cuando una señora que vestía una camisa verde, que también estaba comiendo allí y compartía la mesa con el consultor Artemio López, increpó al representante del Ministerio Público Fiscal, que como muchas otras personas aprovechó el fin de semana largo para viajar a la Costa Atlántica. “Qué ganas de vomitar, me das asco”, le habría dicho.

De acuerdo a la versión del entorno de Luciani, a partir de ese momento López empezó a grabar audios con su celular e insultar, lo que enrareció más el ambiente y lo motivó a pedir la cuenta y dejar el restaurante luego de haber consumido sólo la entrada. Al fiscal tampoco le gustó la familiaridad que mostró el mozo que los atendía con la pareja que le había hecho vivir un momento incómodo.

“Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué. Le dije que la mujer de al lado me había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas; que yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto. Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto”, le explicó el fiscal a sus colaboradores.

Francisco Rosat, chef y dueño de “Lo de Fran”, ratificó el relato y confirmó que en el momento que Luciani abandonaba la cantina, la mujer se abalanzó violentamente sobre él. Un amigo del fiscal puso un brazo para evitar una agresión física. “A vos la historia te va a condenar”, escucharon los comensales que gritó la atacante. “Es a ustedes a quien va a condenar”, contestó el letrado.

De acuerdo al relato del propietario del restaurante, en ese momento el resto de los comensales advirtieron lo que estaba sucediendo y empezaron a aplaudir al fiscal que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el caso en el que se investigaron negociados vinculados a las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Finalmente, la custodia que se encontraba en la puerta ingresó al salón y ayudó a Luciani a retirarse.

“Nosotros queremos aclarar que no tuvimos nada que ver con esto y no estamos acostumbrados a estas situaciones, vivimos de todos los clientes. Lo que se vivió fue muy triste para todos”, aseguró Rosat. El chef aclaró además que no tenían idea de que Luciani iría esa noche a comer al restaurante porque la reserva había sido realizada por otra persona.

Casualmente, Gabriel Oscar Berard, jefe de la Policía de la Ciudad, también estaba comiendo en el restaurante en el momento de la agresión. Ni Berard ni sus custodios intervinieron en el incidente, informó el propietario del local gastronómico.

osat compartió además un mensaje en sus redes sociales en el que les solicitó disculpas a los clientes por el mal momento vivido.

“Ante lo ocurrido el pasado sábado en nuestro local, Lo de Fran Cocina de Mar quiere expresar su repudio contra todo tipo de acto de violencia verbal y/o física y pedimos disculpas a nuestros clientes por el mal momento vivido”, introdujo.

Y desarrolló: “Queremos dejar en claro que el fiscal Luciani vino a comer con amigos a nuestro local (con reserva previa hecha a nombre de otra persona) como un cliente más y como tantos otros funcionarios, políticos, actores, deportistas y figuras públicas que siempre recibimos desde nuestros inicios”.

“Lo de Fran nació como un lugar donde la única ideología es cocinar para nuestros clientes, para quienes trabajamos y nos esforzamos cada día, entendiendo que la mesa es el punto de encuentro por excelencia de los argentinos. Un sitio de puertas abiertas donde nunca se hizo, ni se hará, ningún tipo de discriminación por ideologías políticas, religiosas, ni de género. Repudiamos todo tipo de violencia y le hacemos llegar al fiscal Luciani públicamente nuestra solidaridad ante la situación vivida”, completó.

