Sindicatos discuten los detalles del paro por Cristina Kirchner: "Organizado y unidos"

Gremios de distintos sectores mantienen reuniones para definir cómo será la medida de fuerza en conjunto para respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena a seis años de prisión y prohibición para participar en elecciones. Mientras, varios sindicatos ya lanzaron paros y aumentan la presión a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que la acción abarque a todo el movimiento obrero.

Luego de que la Corte Suprema le ponga un plazo de cinco días para presentarse en Comodoro Py y entregarse a la Justicia, este miércoles será "una jornada de muchas reuniones" entre dirigentes sindicales, según pudo saber El Destape de distintos gremios como las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). "A la tarde seguro haya definición. Salvo que antes de desencadenen otros hechos. Dependerá de la articulación con otros sindicatos y centrales", planteó a este medio un dirigente de otro sindicato, de los más combativos al gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el gremialista remarcó que lo relevante para el movimiento será "priorizar" en "coincidir en tiempo y lugar" en las medidas de fuerza que se lleven adelante. "Hasta ahora es como que la reacción espontánea esta bien, pero no esta del todo organizada y en unidad total, como debería ser", agregó.

Por su parte, el titular del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que "hay que discutir una medida de fuerza" porque la proscripción a CFK es "un atropello a la democracia" y adelantó que hablará con el triunviro de la CGT, Héctor Daer, para "saber cuál es el camino que se va a tomar". "Hay un conjunto de cosas que hacen que haya que discutir con rapidez algún tipo de medida de fuerza mas integral porque todos están siendo afectados por el Gobierno", señaló.

Para el líder de los bancarios, deberá haber "una gran movilización para acompañarla cuando tenga que ir a notificarse" ante la Justicia, para la cual tendrá que establecerse una "interrupción de actividades" . "Tiene que ser una marcha gigantesca y acompañada por el movimiento obrero", resaltó.

La presión a la CGT

En tanto, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, deslizó que si bien no hay una convocatoria sindical formal hasta el momento, desde su gremio no van a "esperar demasiado" para tomar medidas. “Todavía no hay una propuesta de paro, porque hay muchos compañeros que están afuera. Pero tampoco se va a esperar demasiado a que la CGT tome una decisión”, señaló en declaraciones a AM 750.

Frente a esto, el secretario general de UPCN y miembro de la CGT, Andrés Rodríguez, sostuvo que la confederación de gremios no descarta convocar a un paro general en defensa de CFK. "Debe ser un plan ordenado, orquestado, no puede ser que cada persona reclame de forma apartada", indicó Rodríguez en una entrevista con Radio Rivadavia.

A las horas de conocerse la sentencia de los tres jueces de la Corte Suprema, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Trabajadores Judiciales Capital y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) fueron algunos de los que lanzaron un paro "contra la proscripción" de la dos veces presidenta.

"Porque los grandes grupos económicos y sus representaste políticos, en connivencia con la corte, nos impiden votarla. Por Cristina, por la democracia, por todos", indicó el Sitraju en un comunicado.

Durante la jornada de ayer, trabajadores nucleados en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) realizaron cortes en distintas autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Hubo protestas en Acceso Oeste, Autopista Panamericana, Camino del Buen Ayre, La Plata Bs As y Autopista Richieri.

La postura de la CGT al conocer el fallo

Este martes, la CGT emitió un comunicado en el que aseguró que "la democracia está en peligro", en referencia al fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, condenando a la ex presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ) por la Causa Vialidad, y que este martes por la tarde, ratificó.

En apoyo a la ex mandataria, y afirmando que es un tema de “persecución y proscripción política”, indicaron que, en vísperas de una nueva elección, “cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas”, no hace más que “alterar el normal funcionamiento institucional” de la Nación porque son causas “en las que se observan irregularidades” y hay una difusión “anticipada”, a través de los medios, y manipulación informativa.

“De este modo, se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. Es un procedimiento que ya se ha utilizado en países hermanos, cuyo caso más emblemático fue el del compañero (Inácio) ‘Lula’ Da Silva en Brasil”, señalaron.

Asimismo, los miembros de la central sostuvieron que “es la voluntad popular” la que debe ser “resguardada”, ya que solo los ciudadanos son quienes deben decidir, “a través de elecciones libres”, quiénes serán sus representantes, “sin interferencias de otros poderes” porque es “un acto de soberanía constitucional”.

Con información de El Destape