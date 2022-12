Una ciudad pobre, descuidada. Justo la ciudad que es entrada a uno de los mayores centros turísticos del mundo! Bueno, un símbolo de la Argentina. Y en un lindo restaurante que los hay, pedí verduras asadas. Si, verduras asadas que son deliciosas y saludables. Entonces, me trajeron un timbal, pequeño, la medida de apenas un vasitro de yogur, de verduras cortadas en tiras,y asadas.

Sonamos! La comida gourmet!

Es asÍ. A veces vas a comer a algún lugar, y pensÁs que estás en un instituto de nutrición, El legendario bife de chorizo desapareció y te sirven una cosa que de llama ojo de bife y que te lo cobran carísimo. Qué más nos harán? Ud ya vio que la piza cuatro quesos en Salta trae tres quesos, y que la pjntan con la salsa de tomate. El deplorable tostado mixto, trae una feta de esa cosa deplorable que llaman jamón, pero que es una sustancia sintética que denominan paleta, y te la cobra como jamón crudo. Qué falta? El choripán gourmet? El locro light, que te lo van a servir en una compotera y en donde habrá más perejil, porque eso adorna, que locro?

Ya van dos veces que en locales de prestigio pido una medialuna, y me traen un cuarto meguante. Ahora también son medialunas goturmet, y uno no sabe si romperles la vidriera o darkles las gracias porque te cuidan la dieta.

Las empanadas, ya se sabe, no son la originales. Lo que sucede es que las empanaderas de la calle usaban las tapas más chicas para ahorrar, pero ya todo se prendieron y ahora son todas empanadas de copetín, como me contó un panadero.

Puede ser que la culpa la tenga Leonardo Da Vinci que invento la comida gourmet horrorizado por los menjunjes de carne y polenta que comía su patrón ,el duque de Milán.

No solo eso. Ahora se escandalizan con la yerba que eligió la selección[on para llevar a Qatarm, porque es una yerba uruguaya. Y sí, es mejor que la Argentina. La yerba argentina, señores, se volvió cara y mala. Si bien hay no le echan detergente como se hacia antes para que haga m’ás espuma, ahora le ponen envases que son carísimos. Que nos pasó? Hasta el mate nos adulteraron? Porque ahora te enseñan a cebar el mate, con tantas instrucciones que los paquetes de yerba ya vienen con tutoriales. Parecen Cristina Kirchner cuando le regaló un mate al papa y le enseñaba como usarlo.Al Papa, que es argentino y matero viejo.

Pero eso no es todo. Lo falso, lo trucho, lo ilegal, nos ha invadido.Los termos de acero, no son tales. Usted ábralos, y obsérvelos bien a la luz. Si es de acero, el interior debe ser l[impido, brillante, bruñido. Porque en realidad los pintan con pintura cromada.Y eso, es tóxico, cancerígeno.

Lo peor de todo, es que la chantada alcanzó a la ciencia. Dicen que descubrieron que la yerba mate tiene un compuesto que previene el cáncer de próstata. Se da cuenta? El cáncer de próstata es el segundo den letalidad en la Argentina , un país donde la a los chicos les enseñan a matear desde que dejan el chupete.

Bueno, ahora los nutricionistas descubren que el pan y las harinas son malos para la salud.

no se preocupen. Bien, la otra vez pedí una media luna en una confiteria y por el tamaño de la medialuna me di cuenta que no solo era una medialuna gourmet, sino que en el bar me cuidaban la salud. Ah, claro…y el precio, era de remedios.

Dicen que Dante Alighieri fue invitado a comer y le sirvieron un pescado, pero era pequeño, era poco. Entonces él se puso a hablar con el pescado. Le preguntaron qué pasaba y el contesto qué hace años había conocido al padre de ese pescado, un pescado gande y que esta contento de encontrar al hijo, ese pescado chiquito.

En Salta, hace un tiempo descubrieron que había un local que tenia precios para turistas y precios para salteños, y hubo un escándalo. Total, que para que no haya protestas ahora todos son precios para turistas, y tenemos que pagar como si estuviéramos de vacaciones aquí.

Ojo. En Cuba, la cerveza y la gaseosa ya son de envases tan chicos que te sirven para llenar solo un vaso. Es lo que de viene, solo que te contarán como cerveza o naranjada crush gourmet.