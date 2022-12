Denuncia contra la Municipalidad por persecución por su condición de dirigente sindical

Liliana Loeza hace meses que denuncia persecución contra la secretaria general de ATE y ahora contra la intendenta Bettina Romero por la retención de su sueldo y la quita de la obra social en perjuicio de su familia. “La Municipalidad me retiene el sueldo sabiendo que no hay expulsión”, señaló.

En diálogo con Aries, la secretaria Administrativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y empleada municipal, Liliana Loeza habló sobre la situación apremiante que vive tras las denuncias contra la secretaria general de ATE, Mabel Álvarez por violencia y hostigamiento y, contó como eso repercutió en su trabajo ya que la Municipalidad le retiene el sueldo y dio de baja la obra social.

Según la denunciante, Mabel Álvarez envió una nota al municipio informando que había sido expulsada del gremio, cosa que desmintió porque tiene mandato hasta 2023 y para ser expulsada debe hacerlo el congreso nacional de ATE.

“Lo que me llama la atención es la nota que presenta la señora –por Álvarez- y la municipalidad me retiene el sueldo y con el agravante que no tengo obra social para mí ni para mi familia”, manifestó.

Por tal motivo es que, por intermedio de su abogado, envió una carta documento a la titular de ATE para que en el plazo de 48 horas se rectifique y con la Municipalidad también realizó presentaciones legales por violar la tutela y licencia sindical contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Loeza recordó que en septiembre pidió una audiencia con el secretario de Gobierno Municipal, Benjamín Cruz y el secretario de Economía y Hacienda, Daniel Amador pero no tuvo ninguna respuesta.

Ya en el cierre, anticipó que está pidiendo apoyo a los secretarios gremiales de la provincia “porque claramente este es un avasallamiento a mi condición de ser una dirigente sindical”, aseveró.