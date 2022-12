Vecinos denuncian “mutilación” de árboles y la Municipalidad asegura que es poda “por seguridad”

Autoridades municipales aseguran que cuadruplicaron la cantidad de multas por podas con podadores no registrados.

Esta mañana, vecinos de los alrededores del Shopping se manifestaron en contra de la poda de tipas en la zona de Antonio Cornejo y avenida del Bicentenario. Heidi Rotello Agnelli, subsecretaria de Política y Control Ambiental, explicó por Aries que el trabajo de poda responde a criterios de seguridad.

A cargo momentáneamente de la Subsecretaría de Espacios Verdes por encontrarse con licencia su titular, Constanza Colorito, Rotello aseguró que se trabaja para conservar en la mayor medida posible el arbolado de la ciudad. “El reclamo pasa porque ellos pensaban que íbamos a mutilar árboles y no es así”, dijo señalando que se trata de una poda por razones de seguridad.

La funcionaria se refirió luego a un “exceso que tiene la ciudadanía salteña en materia de querer podar excesivamente las cosas”, y subrayó: “Es imposible que la Municipalidad haga eso porque tengo solamente 10 podadores en toda la ciudad”.

Asimismo, indicó que, por la misma razón, las extracciones se hacen en etapas. Indicó que hay árboles que extraer y no dan abasto y precisó: “Había más de 1300 podas atrasadas y ya hicimos más de 600, y no son mutilación. Cuadriplicamos la cantidad de multas sobre las podas con podadores no registrados”.