Según Mendaña, la oferta electoral del justicialismo “no llega a la gente”

El dirigente del Partido Justicialista y ex intendente de La Caldera, Luis Mendaña, analizó en Día de Miércoles la situación del espacio que integra. Aseguró que son variadas las posibilidades que analizan para la definición de candidatos de cara a las próximas elecciones. “Si vos me decís que vamos a poner a dedo, hay varios sistemas que permiten la elección de candidatos”, señaló.

En esta línea, consideró que “el sistema de las PASO al Justicialismo y a los partidos grandes les quitó vida partidaria” ya que se dejaron de definir internamente los candidatos y fueron puestos a consideración de toda la sociedad.

Asimismo, aseguró que “si hay un partido que es frentista desde su origen es el Justicialismo”, y opinó que la pérdida de protagonismo que vienen manteniendo responde a que su oferta electoral “no llegó a la gente”. “De un tiempo a esta parte, la política se ha transformado en un marketing, y una vez que llega al gobierno se encuentra con un montón de situaciones que no sabe cómo resolver. El descreimiento de la sociedad empieza por ahí”, observó.

Sobre la situación de La Caldera, opinó que hace falta mucha inversión y, consultado sobre la nueva ruta, no logró precisar si la obra dio inicio sin el estudio de impacto ambiental aprobado. “Si no se hizo, se tendrá que hacer el estudio de impacto ambiental, pero no me parece que sea un condicionante”, dijo.

Puntualmente, en relación a la configuración político partidaria del departamento, indicó que “hay dos grandes espacios, uno es el que conduce Miguel Calabró y el otro es el que conduce Daniel Moreno”. En el medio, dijo, “hay otros espacios que tributan electoralmente hacia un lado o hacia el otro”. “Después tenemos una gran influencia de Salta capital y hay un espacio que conforma el PRO, Juntos por el Cambio, y ese pensamiento que en estas últimas elecciones se ha visibilizado con un incremento importante de adhesiones dentro del departamento”, agregó.

Aseguró estar siempre preparado para una eventual candidatura y, pese a que su espacio logró la senaduría fuera del saenzcismo, sostuvo: “Nosotros estamos muy cómodos y Gustavo está haciendo realidad un montón de necesidades que el departamento tiene. Se está llevando puesto al gobierno municipal de Vaqueros”.