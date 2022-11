Para Olmedo, Milei tendrá dos representantes salteños en el Congreso

A meses de las elecciones, el diputado nacional (mc) y referente de Ahora Patria, Alfredo Olmedo, analizó la situación de Salta y ratificó su apoyo al libertario Javier Milei. En Pasaron Cosas, el ex legislador consideró que “si una provincia vive de emergencia, es porque no trató lo importante” y aseguró que “muchas veces se usan las emergencias para hacerse grandes negociados” ya que se compra “sin necesidad de llevar la reglamentación adelante, se contrata, y todo paga caro”.

Olmedo remarcó que “Salta vive en emergencia hace años en distintos sectores”, y puntualizó: “En Tartagal, el problema del agua no es de ahora. Lo que hubo siempre fue corrupción de los gobernadores que usaron muchas veces el norte para conseguir plata de distintos lados y el dinero no llegó a las obras”.

“No se hicieron las obras que corresponden, no solo en este gobierno, en el anterior tampoco. No le echen la culpa al clima, lo normal es que empieza a llover en diciembre. Las obras no están”, insistió el ex legislador para luego enfatizar: “La prioridad siempre es política, por eso el gobernador divide la oposición, arma falsas oposiciones para quedarse con el triunfo”.

En el plano nacional, Olmedo puso el acento en su apoyo al referente de La Libertad Avanza, el mediático Javier Milei. “Puedo ser un referente de él porque me une la ideología de él. Plantea la libertad, el libre mercado, y que vivamos con la producción, donde el que produce es el privado, el Estado gasta”, sostuvo.

El otrora integrante de la fórmula Romero + Olmedo, junto al ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, opinó que “la casta política viene resquebrajando a una Argentina a los puntos límite y uno de los puntos límite es la droga”. Consideró que “el narcotraficante nace o sale por la demanda” y cuestionó que “desde la política le están planteando a la juventud que se tiene que drogar”. Ello en un inexacto análisis sobre las políticas de reducción de daño que se implementan a nivel global para minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas.

Después de su clásico “hay que probar laburando”, y evitando hablar de una eventual candidatura suya, Olmedo aseguró que “Milei va a tener en Salta uno o dos diputados nacionales porque va a dar una gran sorpresa a nivel nacional”. “Considero que puede ser el próximo presidente de los argentinos”, lanzó en referencia a quien se mostró a favor de la venta de órganos, y cerró: “Milei plantea las cosas de frente, puede gustar o no, pero son contundentes”.