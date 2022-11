Cinco grandes diarios pidieron el fin de las acciones judiciales contra Assange

El Mundo 28 de noviembre de 2022

"Ha llegado el momento de que el Gobierno de Estados Unidos ponga fin a su persecución a Julian Assange" porque "publicar no es un delito", consideraron los responsables de los diarios El País, Le Monde, The Guardian, New York Times y Der Spiegel.