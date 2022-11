Advierten el cierre de cursos en colegios privados y la migración a la educación pública

En diálogo con Aries, el titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina manifestó su preocupación por los efectos de la crisis económica en la educación privada, ya que advirtió que antes de la pandemia se cerraron Divisiones y, en el último tiempo, se agravó por lo que hay una migración al sistema público.

Indicó que no fue un fenómeno que se notara porque la migración empezó dentro del sistema privado, en búsqueda de matrículas más económicas, no obstante ahora las escuelas públicas son las receptoras de esos estudiantes que no pueden seguir pagando una cuota.

En este sentido, Suaina manifestó que el Estado deberá contener al alumnado, pero hasta el momento “levanta la mano y dice que no tiene lugar”, cerró.