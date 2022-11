Axel Kicillof calificó de “lamentables” las declaraciones de Martín Guzmán

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de “lamentables” las declaraciones del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien criticó el rol de Cristina y Máximo Kirchner en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viernes Guzmán reapareció mediáticamente y en una entrevista que concedió a NeuraMedia dijo que la CFK “se corrió” en la negociación con el organismo multilateral y “no apoyó” el acuerdo; y que el diputado del Frente de Todos “actuó como un chico caprichoso”.

“La Vicepresidenta de la nación, que es su madre, le otorgó un poder a alguien que no está suficientemente capacitado para ejercerlo de forma responsable. Esa fue la dinámica de ese momento”, disparó Guzmán, quién dijo que Máximo Kirchner “decía cosas falsas”.

Este domingo, en declaraciones a Radio 10, salió a contestarle Kicillof, quien aclaró que no vio la entrevista pero que leyó fragmentos: “No me gustó nada, me pareció más bien lamentable”. “La salida de Guzmán fue un hecho que produjo una inestabilidad enorme, no se si voluntariamente o involuntariamente -dijo que era para evitar una corrida mayor pero no lo logró-, fueron semanas de muchísima inestabilidad ocasionadas por su salida intempestiva”, apuntó contra el ex titular del Palacio de Hacienda.

En este marco, el mandatario provincial dijo que “desde el principio” las negociaciones con el FMI estuvieron “mal encaradas”: “Todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo por definición. Este acuerdo es malo y probablemente todo acuerdo con el FMI sea malo; pero se trató de decir y mostrar lo contrario”.

“Hay elementos relativos pero hubo puntos en los que se trabajó y no se logró avanzar como el plazo y la sobretasa. Al haberse tratado de un préstamo político, habría que haberse plantado directamente sobre eso”, consideró.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner insistió apuntando a la responsabilidad de Mauricio Macri a la hora de tomar el préstamo y agregó que “hasta que no conseguís recursos para sacártelo de encima (al Fondo) definitivamente no se soluciona nada”.

“El FMI tenía la cola sucia y se tendría que haber aprovechado para una denuncia y una disputa mayor, fue un crédito político que tenía que tener una solución política”, insistió.

Además aseguró que hubo aspectos de la negociación que fueron ocultados al presidente Alberto Fernández y los referentes del Frente de Todos: “No sé si estuvo mal comunicado o mal comprendido, pero no se supo hasta el final que no era una reestructuración (de la deuda); no era cambiar las condiciones de eso impagable sino pagar el crédito de Macri con un nuevo crédito con nuevas condiciones”. “Eso no se sabía. Yo soy testigo presencial de que no se sabía. Lo dijo Massa (Sergio), que no sabían en el Congreso, el presidente tampoco lo sabía y no lo sabía nadie”, continuó. “Es grave que los responsables políticos de tomar una decisión no conozcan de qué se trata”, sentenció.

Kicillof manifestó su pesar por la muerte de Hebe de Bonafini

El gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó que el fallecimiento de la titular de Madres de Plaza de Mayo “fue una noticia muy dura y trágica”. Al respecto contó que tenía contacto con ella y que la frecuentó los últimos días en el Hospital Italiano de La Plata.

En este marco, destacó que Bonafini tenía “un empuje, una claridad y una consciencia de la coyuntura impresionante; la cabeza le funcionaba mejor que a cualquiera de nosotros”. “Su característica fue luchar siempre, no bajar los brazos, no vender la palabra, nunca le falló la brújula, nunca tranzó con absolutamente nada”.

Además, sobre los cuestionamientos que en varias ocasiones hizo la referente del organismo de derechos humanos hacia el Gobierno y el peronismo, Kicillof consideró que “tenía razón”. “Se guió siempre por sus convicciones por más que tenía que pelearse con quienes tenía un vínculo cercano”, concluyó.

infobae