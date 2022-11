Djokovic se quedó con el Masters de tenis: el récord de Federer que igualó y los millones de dólares que embolsó

El serbio logró el ATP Finals disputado en Turín, Italia. El ex número 1 se consagró de manera invicta en el torneo que reunió a los ocho mejores tenistas de la temporada. La histórica cifra en premios que se llevó.

Novak Djokovic se quedó este domingo con el ATP Finals, el Masters de tenis que se jugó en Turín, Italia. El serbio superó en el encuentro decisivo al noruego Casper Ruud (4) por 7-5 y 6-3, para logar su sexto certamen de Maestros, que reunió a las ocho mejores raquetas de la temporada. El ex número uno del mundo ubicado actualmente en el puesto 8 del ranking mundial de la ATP, se impuso con claridad a Ruud (4), al que ya había vencido en la zona de grupos, para quedarse con el torneo de Maestros, invicto y en un gran nivel, al cabo de un partido que se prolongó por 1 hora y 34 minutos de juego.

El jugador nacido en Belgrado terminó en lo alto el 2022 y como rival a batir de cara al 2023, a pesar de que empezó el año con el desagradable episodio de su deportación en Australia. Nole cerró invicto su camino en Turín, con una final perfecta ante Ruud, quien tenía ante sí su tercera final de prestigio del año, tras las de Roland Garros y US Open, pero de nuevo se quedó si nada.

El noruego tuvo personalidad y confianza para aguantar la agresividad desde el principio de su rival, salvando tres bolas de break. A la cuarta, Djokovic logró romper, que le dio además el primer set (7-5). Sin dar opciones con su saque, el serbio rompió en la única pelota de break que tuvo el segundo set (3-1) y, con ello, siguió firme hacia la reconquista de la Copa de Maestros

El serbio, de 35 años, logró su sexto Masters e igualó la marca del suizo Roger Federer. Nole lo había ganado el primero en 2008, en Shanghai, y luego se impuso en 2012, 2013, 2014 y 2015, todos desarrollados en Londres. Asimismo, el serbio sumó su quinto título en la temporada tras sus victorias en el Masters 1000 de Roma, Wimbledon, Tel Aviv y Astana. El ex N°1 no jugó varios torneos por no estar vacunado contra el coronavirus.

El certamen, que se llevó a cabo sobre canchas de superficie rápida en el Pala Alpitour de Turín, el escenario deportivo cubierto más grande de Italia, repartió premios por un total de 15.115.656 dólares. En el caso de Djokovic se llevó el mayor premio de la historia del tenis, unos 4.740.300 dólares, por terminar invicto.

“El hecho de haber esperado siete años hace que esta victoria sea aún mejor”, dijo el serbio en una entrevista televisada después del partido en un torneo que tuvo dos ausencias significativas, las del murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y la del alemán Alexander Zverev, campeón en 2021, en ambos casos por lesiones. “Estoy deseando tener un par de semanas de descanso, porque he estado en vilo durante todo el año, ya sea por los torneos o a la espera de los permisos para ir a algún sitio, así que estoy muy contento de haber conseguido acabar de forma positiva”, dijo Djokovic, que consiguió su séptimo título de Wimbledon en julio.

Infobae