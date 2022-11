Fórmula 1: George Russell cortó la mala racha de Mercedes en una carrera repleta de accidentes en Interlagos

George Russell se quedó con el Gran Premio de Brasil luego de las 71 vueltas en el circuito de Interlagos. El británico alcanzó su primer triunfo desde que corre en la Fórmula 1 y lo hizo tras ganar la carrera Sprint de este sábado. Además, Lewis Hamilton terminó en la segunda colocación para que sea un gran fin de sema a de Mercedes. El podio lo completó el español Carlos Saiz, de Ferrari.

Hacía 21 carreras que Mercedes no lograba ganar, pero este domingo pudo romper con la mala racha de la mano de George Russell. Además, Lewis Hamilton quedó con el segundo puesto para que la escudería alemana pueda obtener el “uno-dos” tran preciado.

El campeón de la presente temporada, Max Verstappen finalizó en la sexta colocación en lo que fue una carrera de locos con muchos toques y accidentes en los primeros giros hechos en Interlagos. Lo cierto es que su compañero de equipo Checo Pérez se mostró algo molesto con el neerlandés tras finalizar la competencia: “Estoy muy sorprendido, especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones; si tiene dos campeonatos es gracias a mí”. La contundente frase del mexicano se dio ante la pregunta sobre la decisión de Verstappen, que no lo dejó pasar para devolverle la posición en la última vuelta.

Lo mejor de triunfo de Russell en Interlagos

Las primeras vueltas en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en Interlagos, San Pablo, fueron muy accidentadas. Primero, cuando transcurría la vuelta inicial, se produjo el toque desde atrás de Daniel Ricciardo (McLaren) a Kevin Magnussen (Haas), que terminaron colisionando en el sector medio. Ambos pilotos quedaron resignados frente a un episodio que los dejó al margen de la competencia demasiado rápido.

Cuando el auto de seguridad se retiró y transcurría la séptima vuelta, se produjo un segundo incidente: George Russell (Mercedes) fue el causante de la maniobra que provocó un roce entre su compañero Lewis Hamilton y Max Verstappen, de Red Bull: aceleró recién en el final y dejó al neerlandés en la succión del británico. Así, MadMax recibió cinco segundos de penalización.

Y finalmente, Charles Leclerc (Ferrari) atacó a Lando Norris (McLaren) y hubo un contacto entre ambos; como resultado, el piloto de Ferrari se fue contra el muro. De todas maneras, el monegasco pudo seguir en el circuito, mientras que Norris pagó con cinco segundos de penalización y, ya en la vuelta 53, quedó marginado de la carrera, que derivó en un virtual safety car. Promediando la carrera, es Russell quien saca ventaja sobre el español Carlos Sainz, de Ferrari.

El incidente entre Verstappen y Hamilton