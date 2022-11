En medio de la interna oficial, Máximo Kirchner habló desde Entre Ríos: "El cambio somos nosotros"

En medio de la guerra cruzada entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández que sacude al Frente de Todos, el diputado nacional y referente de La Cámpora afirmó este sábado que la coalición gobernante es "el cambio" que necesita la Argentina.

"La Argentina sí puede y no me molestar decir sí puede, porque siempre los que pudimos somos nosotros. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras, siempre lo hemos hecho", resaltó Máximo Kirchner en lo que fue una chicana hacia Juntos por el Cambio.

Como principal orador del IX Encuentro Nacional de Salud, que se realizó en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú,el referente de La Cámpora precisó: "Basta de ir para atrás, démonos la oportunidad de volver a soñar, incorporemos más sectores de la sociedad. N​o importa el nombre y apellido, porque lo que importa son las ganas que tenga el pueblo de afrontar lo que haya que afrontar para volver a tener una patria libre, justa y soberana".

En ese marco, volvió a pedir que el presidente Alberto Fernández convoque a una mesa política: "No necesitamos mesas tan chicas para problemas tan grandes, necesitamos mesas cada vez más grandes, más participativas, que integren. Y entender en la discusión y el debate que no todos tenemos por qué pensar igual, pero sí siempre con la responsabilidad de encontrar un punto de acuerdo".

"Nos da tristeza tener el país como lo tenemos, mucho más cuando supimos entre el 2003 y el 2015 que era mentira que no se podía. Los argentinos entendimos, vimos y pudimos recuperar los sueños, la esperanza, y salir de ese lugar donde nos habían quebrado el autoestima a fines de los '90 cuando parecía que nada se podía", subrayó.

Máximo Kirchner planteó "la necesidad de integrar un sistema de salud"

El diputado nacional volvió a poner en el debate la importancia de llevar adelante una reestructuración del sistema, aunque aclaró que no implica "suprimir" lo existente sino que "se trata de complementar, de sumar, de que haya más variables".

"Cuando plantean los compañeros y la misma Cristina [Kirchner] la integración de un sistema de salud, no significa estar en contra o ser un cruzado sino de mejorar. Si hay algo que pudo demostrar la reciente pandemia es la necesidad que tenemos de integrar un sistema de salud", enfatizó.

En ese marco, el dirigente del Frente de Todos explicó que "la integración significa muchísimas cosas no solamente el tema desde la cuestión económica, sino también desde saber dónde deben estar los hospitales de cabecera para que no sea tan difícil para los argentinos acceder a salud de calidad".

"Siempre que discutimos presupuesto aparece la palabra gasto. Hay que reducir el gasto en salud, en educación, o hay que reducir el gasto en seguridad. La salud no es gasto, es inversión. A algunos les puede parecer una mera cuestión semántica, pero cuando nuestro pueblo, que abona sus impuestos con el esfuerzo de su trabajo, escucha la palabra gasto los mal predisponen", señaló el presidente del PJ Bonaerense, en una crítica dirigida hacia la oposición.

Al respecto, el diputado nacional puntualizó: "Quizás sería hora de que en algunos lugares donde se sientan a discutir el mundo y la Argentina entremos a pensar que tienen que haber gastos mínimos que no sean presupuestales, que no sean una ecuación del déficit fiscal, que sea una inversión mínima humana".

"El otro día en el Congreso del PJ de Buenos Aires los medios tomaron solo una parte de lo que dije, ya sabemos cual, pero la otra no. Cuando hablamos de los vencimientos de deuda, cuando le contamos a los argentinos la curva de vencimientos que tiente nuestro país, el endeudamiento criminal de Macri, ¿de donde piensan que van a salir esos recursos?", cuestionó.

Y completó: "Nadie lo aclara, nadie dice de donde van a salir los recursos para pagar esa deuda, pero les puedo asegurar que a la salud le van a tratar de hacer pagar parte de la deuda con el FMI. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar y debatir".

Crítica a la "falta de reconocimiento" al trabajo de los médicos en la pandemia

"Los médicos entregaron todo para salvar argentinos y argentinas. Sin embargo, el laburo hecho, a mí entender, no ha sido tan valorado como debería ser", cuestionó Máximo Kirchner, quien recordó la falta información que había al inicio de la pandemia respecto de "cómo se transmitía la enfermedad, el impacto y a qué sectores podía impactar más".

Sin hablar directamente del episodio, Máximo Kircher se refirió a la polémica frase de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sobre las piedras en homenaje a los muertos por Covid en la Argentina: "El otro día se indignaban porque una funcionaria dijo una frase sobre lo ocurrido en la pandemia, pero poco le reconocen el laburo a tanta gente".

"Son discusiones que nos debemos en nuestro país si queremos ser una sociedad capaz de superarse a sí misma", agregó.

Los últimos golpes de Máximo Kirchner contra Alberto Fernández

Máximo volvió a hablar públicamente a una semana de haberlo hecho en el congreso del PJ bonaerense en Mar del Plata, actividad en la que le marcó la cancha a Alberto Fernández respecto de sus aspiraciones personales.

"Para aventureros, está el turismo", le recomendó ante el efusivo y reiterado pedido de la militancia: Cristina Presidenta.

"No puede volver a pasar en un frente amplio como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que lo llevan a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y yo no fui", sumo titular del PJ en la Provincia, aunque sin nombrar al jefe de Estado.

Antes de aquel discurso de Máximo y mientras el kirchnerismo duro insiste con su idea de eliminar las elecciones primarias, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo que "si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección, no lo estorben".

De manera indirecta, Fernández cuestionó la postura del ministro del Interior y también referente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, quien pidió eliminar las PASO del próximo año y afirmó que "la mayoría de los gobernadores e intendentes" están tratando de convencer al Presidente para que tome la decisión.

En medio de la tensión y decidido a despegarse de la interna del Frente de Todos, Alberto Fernández arribó este jueves a París y evitó cualquier acercamiento con los periodistas que acompañaban a la comitiva oficial. "No vinimos a Francia a hacer internismo", argumentaron cerca del Presidente

En las últimas horas se supo que el mandatario no estará de regreso en la Argentina cuando Cristina Kirchner reaparezca y hable en el Estadio Unico de La Plata, el próximo jueves.

El jefe de Estado decidió postergar su vuelta tras participar de la Cumbre del G20 en Indonesia y el discurso de la Vicepresidenta, al que La Cámpora intenta rodear de un clima de campaña, lo encontrará en una escala que hará en Madrid.

Sin retorno

El vínculo entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner no tiene retorno desde el verano, tras la ruptura por la salida del diputado de la jefatura del bloque y sus insistentes críticas a la gestión de gobierno y a los colaboradores más cercanos al Presidente.

Desde ese momento, no se hablan. La última foto juntos en un acto público es de mediados de diciembre pasado, en San Vicente, en la asunción del hijo de la ex Presidenta como jefe del PJ bonaerense. La relación, para entonces, ya estaba deteriorada.

El 17 de noviembre del 2021, tres días después de la derrota electoral que provocó un tsunami político en la cúpula de la coalición de gobierno, el Presidente se armó un acto en Plaza de Mayo, organizado por los movimientos sociales afines y la central obrera, y avisó que su "mayor aspiración" en 2023 pasaba por elegir, "desde el último concejal hasta el presidente", en internas abiertas.

Esa tarde, en el marco del Día de la Militancia, la columna de La Cámpora llegó tarde a la plaza, como una señal de reprobación a la puesta en escena ideada por la Casa Rosada.

El próximo jueves 17 de noviembre, la postal será la opuesta: Cristina Kirchner como única oradora en el estadio Diego Maradona de La Plata, acompañada por La Cámpora y el kirchnerismo duro, en medio de la discusión por las PASO y las candidaturas del año que viene.

