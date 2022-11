Senado en EEUU: es posible que no se sepa qué partido tendrá la mayoría hasta diciembre.

A casi un día de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, aún no está claro qué partido tomará el control del Congreso. En la Cámara de Representantes todo parece indicar que la victoria será para los republicanos (aunque de manera menos abrumadora de lo que se esperaba), pero en el Senado la situación se ve un poco más complicada para el partido de la oposición que soñaba con controlar legislativamente el país.

El día empezó con una balanza de poder. Temprano por la mañana, se confirmó que el demócrata John Fetterman logró quedarse con una banca que antes era republicana en Pensilvania, al ganarle al conocido médico televisivo Dr. Oz. Pero la situación volvió a ponerse 50 y 50 entre los partidos cuando un par de horas más tarde el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, aseguró su reelección.

Todo se reduce a Arizona, Georgia y Nevada. Con más del 70% de los votos contabilizados, en Nevada el candidato republicano Adam Laxalt parecería llevar una leve ventaja sobre la demócrata Catherine Cortez Masto que busca su reelección. Pero la ventaja no es segura porque los dos condados más grandes del estado, el de Clark (donde se encuentra Las Vegas) y el de Washoe (donde se encuentra Reno), aún no han reportado resultados y ambos son condados de mayoría demócrata generalmente. A esto hay que sumarle que las boletas electorales que en ese estado se hayan enviado con sello de ayer cuentan como votos válidos y llegarán al centro de elecciones recién el sábado. Potencialmente hasta el fin de semana pudiese no haber un resultado en Nevada.

En Arizona también faltan muchos votos por contar. Hasta el momento cerca del 60% de los votos fueron confirmados, dando una muy leve ventaja al Senador demócrata Mark Kelly, que busca la reelección, por sobre el candidato republicano Blake Masters. Si bien por ahora Kelly saca casi cuatro puntos de ventaja, no son suficientes para declararlo ganador con cerca del 40% de los votos sin contar. Y el conteo puede demorarse durante días.

El condado de Maricopa, el más grande del estado, recibió 275 mil boletas por correo ayer que aún no empezaron a ser contadas. Según el jefe del departamento de elecciones de ese condado, les llevará al menos tres días procesarlas. A lo que se suma que el condado tuvo un problema con sus máquinas de votación y hay miles de boletas que no pudieron ser procesadas electrónicamente, con lo que esperan recién tener un conteo final el viernes.

Pero el verdadero retraso llegó con lo que está pasando en Georgia. El senador demócrata Raphael Warnock tiene una leve ventaja sobre su contrincante republicano Herschel Walker. Pero al no llegar al 50% de los votos, los dos candidatos irán a una segunda vuelta a celebrarse el próximo seis de diciembre. En ese caso, las probabilidades están a favor del republicano, ya que un candidato libertario (cuya ideología es mucho más cercana al republicano que al demócrata) se quedó con un dos por ciento de los votos -dos por ciento que daría la victoria a c En este escenario en el que hay confirmados 49 senadores para cada partido, la mayoría pende de un hilo. Si, como muchos esperan, la demócrata Cortez Masto da vuelta la tendencia en Nevada y se queda con la banca y los republicanos logran quedarse con la segunda vuelta en Georgia, entonces todo dependerá de qué pase en Arizona. En ese escenario, que parecería el más probable según los analistas, Arizona podría dar los 51 senadores para la mayoría republicana o volver al escenario actual de 50 senadores para cada partido.

En el caso de que los partidos empaten en número de senadores, la ventaja es demócrata ya que el voto del desempate le pertenece a la presidenta del senado, la vicepresidenta del país Kamala Harris.

La única posibilidad de que se sepa antes de diciembre quién se queda con el control del senado es que las dos bancas de Arizona y Nevada vayan para un mismo partido, otorgando los 51 senadores de la mayoría de los dos candidatos-.

Fuente: Infobae