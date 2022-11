Dios no ama a los pobres

La pobreza no es un don. Dios no ama los pobres, que se consuelan pensando que a Él les gusta.

Los dioses sólo hablan de los buenos que son los pobres como una táctica demagógica para seducirlos; al fin y al cabo, la política es así. Los héroes de la Biblia eran personajes con condiciones de líderes y empresarios. Jehová dice “ A ti te daré esta tierra”, a quien le cae bien. No es que le dice “ por ser bueno , arreglátelas de cualquier manera” El propio padre Abraham fue un poderoso ganadero y el primero en tener propiedades. Fue amigo del Faraón y beneficiario, por medios no recomendables, de muchos privilegios. Jacob luchó y maniobró por obtener lo mejor de la herencia paterna, y en general, Dios colma de dones a sus preferidos. No les regala pobreza. Si es tan bueno ser pobre..por qué les hace más ricos para distinguirlos? Su favorito era el pobre millonario Job ,y Salomón, el más sabio, abundaba en fortuna y mujeres.

En el Nuevo Testamento, Cristo es muy amigo de los ricos, a cuyas mansiones va a comer siempre. Cuenta las parábolas del amo y los sirvientes ,a los que les deja plata para que inviertan. Y el amo se enoja con lo que sólo cuidan la plata y no la hacen producir. El buen samaritano de la parábola, no era un tirado. Tenía plata y le pagó médicos y alojamiento al pobre asaltado. Jesús fue sepultado en las tumbas que tenía José de Arimatea, un tipo rico e influyente, muy amigo del Troesma. Cuando dice que a un rico le cuesta llegar al reino de los cielos, habla para la popular. Pero podría haber dicho que siendo pobre es más fácil entrar al reino de los cielos, porque no tienen tantas posibilidades de ser malvado. Qué gracioso, así cualquiera. La parábola del rico Epulón, y el pobre Lázaro pone en el infierno al rico, pero no por rico, sino por inhumano, ojo.

Ser pobre no es agradable para el Señor. Quiere que prosperemos, que seamos mejores, que tengamos fortuna, y que la usemos bien. Cuando dijo a los hebreos que abandonen Egipto, les indicó que se llevaran el oro. Cuando mandó a hacer el Arca de la Alianza, no pidió que la hagan de cobre, sino de oro. Lo único que no le gustaba del becerro de oro, fue que era competencia, y no que fuera de oro.

La pobreza y la austeridad están solo recomendadas para una vida religiosa, y Jesús expulsa a los mercaderes del templo porque mezclaban una cosa con la otra. Por eso le dice al joven rico “deja todo lo que tienes y sígueme”. La pobreza como elección de vida, si es una virtud, y también debe ser una enorme virtud ser millonario, y buena persona.

Eso si. Cuando uno es rico , deja de robar las biromes y el papel higiénico de las oficinas y empieza a robar computadoras, porque no hay peor amo que el que fue esclavo, así en lo que hay que hacer hincapié para formar a los ricos, es en educar.

El llamado obispo Rojo de Brasil, monseñor Helder Cámara, lamentaba que la Iglesia que había formado jóvenes en colegios y universidades católicos, no les hubiera enseñado la decencia y la caridad.

Pero, al menos en lo que se relata en la biblia, los rícos si consiguieron el reino de los cielos.

Y ese reino, como también dice la Biblia, solo los esforzados lo alcanzan.

Por eso, se me ocurre que sería bueno, terminar con los prejuicios de desprecio por el progreso económico, y de consolarse con la pobreza como si fuera una virtud.

En realidad, creo que tal vez Dios ame a todos por igual.Y recuerde :los políticos tampoco aman a los pobres. Aman sus votos.