Ambientalistas marcharon para visibilizar la preocupación ciudadana ante los incendios en los cerros

Por Aries, la ambientalista Jimena Pérez Marchetta, dijo que la manifestación pacífica realizada ayer sábado tuvo como objetivo “visibilizar la preocupación ciudadana por el descuido y constante explotación a los cerros”. El lema de la manifestación autoconvocada fue “Si te preocupan y te importan los cerros, sumate”.

“Es preocupante y nos alarma como ciudadanos y ciudadanas. Hay una falta de compromiso de los dirigentes. Es algo de todos los años y no tenemos presupuesto” reclamó. “Esto no perjudica a un pequeño grupo de personas sino a toda la ciudadanía, no sólo por cuestiones de salud, sino también por la pérdida de las hectáreas, y eso va a causar veranos y primaveras más calientes, y menos lluvias” aseveró.

“Todo lo que se haga pueda llegar a contribuir” dijo sobre la posibilidad de una Fiscalía Penal Ambiental, pero advirtió que se deberían tomar diversas acciones para prevenir las consecuencias de los focos ígneos en el medio ambiente.

Asimismo, dijo que su manifestación se realizó no sólo por los focos ígneos que se registraron en la semana en el cerro 20 de Febrero, sino también por los que se están observando en diversos sectores de la provincia.