"Necesitamos generar las condiciones para que los médicos vayan al  Interior”

El médico y diputado cafayateño, como uno de los autores de la iniciativa, se refirió a la situación como pertinente para crear espacios educativos: “necesitamos crear las condiciones laborales necesarias para que un médico pueda ir al interior, no sólo condiciones económicas como un mayor sueldo sino también la oportunidad de que el profesional se instale en el interior con su familia y no tenga q ir y venir, debe haber una estimulación laboral, no solamente económica”



“Debemos poner sobre la mesa políticas serias de educación también para que los jóvenes puedan realizar sus residencias en el interior inclusive y puedan sentirse identificados con la realidad regional y no verse externos a la misma"



Luego explicó "asimetría de los ingresos económicos, que reveló el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico de la U.N.Sa. -IELDE-, Salta tiene la mayor desigualdad en lo que respecta ingresos económicos en Capital y en el interior, además una asimetría demográfica a partir de la distribución de ingresos, y esto es muy relevante al pensar una beca para los estudiantes de medicina".