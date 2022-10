La Pampa: productores temen la expropiación de casi 110.000 hectáreas de campos para la creación de un Parque Nacional

Productores del Departamento de Loventué, en La Pampa, denunciaron el tratamiento inconsulto realizado en la legislatura provincial de un proyecto para expropiar casi 110 mil hectáreas de campos, con el objetivo de crear el Parque y Reserva Nacional “El Caldenal”. Los denunciantes aseguran que si la propuesta se aprueba, se afectaría seriamente a la actividad productiva y económica de la que viven pueblos como Victorica. Frente a esta situación, se declararon en estado de alerta y se reunirán con integrantes del Legislativo.

El proyecto en cuestión fue tratado por la Legislatura provincial en el ámbito de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Hacienda y Presupuesto, Ecología y Ambiente Humano. Según consta en el dictamen, habría una transferencia de la provincia “a favor del Estado nacional la jurisdicción necesaria para que este ejerza las competencias previstas en la ley nacional 22.351, de Parques Nacionales y Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, sobre las parcelas de propiedad privada sobre una superficie aproximada de 108.344 hectáreas, ubicadas en el departamento de Loventué”.

“Los productores nos enteramos de casualidad que en la Legislatura se había tratado de modo inconsulto la expropiación de casi 110 mil hectáreas en la provincia de La Pampa, una superficie que representa un 20% de las tierras productivas, dedicadas a la ganadería a monte, en la localidad de Victorica, cabecera del Departamento de Loventué. Si bien se retiró la palabra expropiación del proyecto y se agregó la palabra cesión al Estado Nacional, nos van a terminar expropiando igual”, expresó a Infobae el productor ganadero Juan José Buzzurro.

Y agregó: “En esa zona estamos allí de toda la vida y cuidamos el monte. En la zona no había un caldén, y se ha reproducido todo gracias a la vaca. En ese lugar no se siembra y no se fumiga. Nosotros hacemos ecología porque cuidamos el monte. El productor constantemente hace las picadas y se evitan los fuegos”, expresó a Infobae el productor ganadero Juan José Buzzurro.

Además, señaló que sobre el proyecto que se presentó, “nadie sabía nada. Se trató en comisión la expropiación de tierras productivas en La Pampa. Luego se cambió para hacer un Parque Nacional de protección al caldén, un árbol autóctono de la Argentina. La vaca come la chaucha del caldén y lo reproduce, y además utiliza su sombra durante el verano. Creo que lo vamos a revertir, ya que de concretarse la expropiación dependería de Parques Nacionales”, explicó el productor, quien confirmó un próximo encuentro en la ciudad pampeana de Santa Rosa con legisladores nacionales de todos los partidos políticos con representación en la provincia.

Los productores ganaderos afectados por una posible expropiación serían unos cincuenta que emplean una zona productiva de unas 2.500 hectáreas. La vaca requiere entre ocho a diez hectáreas, y la productividad ronda los 15 mil terneros anuales que moviliza la ganadería en el monte pampeano y que se desarrolla como economía vital para pueblos chicos en la zona. La desafectación de esta actividad tendrá un fuerte impacto negativo sobre la economía rural: ya que de ello dependen además de los ganaderos, actividades como transportistas, alambradores, herreros, y demás empleos vinculados.

