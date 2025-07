Brutal femicidio en Misiones: una joven madre fue asesinada de 23 machetazos

La pequeña localidad de San José, en la provincia de Misiones, fue escenario del salvaje femicidio de Claudia Soledad Batista, una mujer de 28 años y madre de cuatro hijos, asesinada de más de 20 machetazos en varias partes del cuerpo. El sospechoso y único detenido en el caso es su ex pareja, un changarín de 25 identificado como Walter C.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el violento crimen ocurrió el domingo cerca de las 22 horas en un domicilio situado en el barrio La Tablada. Al lugar concurrieron agentes de la Comisaría Segunda de San José, luego de un llamado de vecinos en el que se alertaba sobre una “mujer desvanecida y sin signos vitales”.

Al llegar a la casa de Batista, los policías se encontraron con una escena de horror. Constataron la muerte de Batista y de acuerdo con las primeras pericias realizadas al cuerpo de la víctima, Claudia presentaba varios cortes en la cabeza, realizados con un machete, que fue secuestrado en la escena del crimen.

De acuerdo con medios locales de Misiones, el resultado preliminar de la autopsia determinó que la mujer sufrió un traumatismo de cráneo grave y que sufrió un total de 23 heridas provocadas con un machete en distintas partes del cuerpo. La cabeza, hombros y brazos fueron las partes afectadas. El sospechoso, padre de dos de los hijos de la mujer, también fue detenido poco tiempo después del hecho, tras la rápida intervención de la Policía.

De acuerdo con lo que relató la hermana de Claudia a medios locales, el changarín llegó alcoholizado a la vivienda en compañía de otro hombre y en ese contexto, comenzó a discutir con la mujer. Luego, la atacó con el machete.

“Nadie nos va a devolver a nuestra hermana, pero pedimos justicia y fortaleza a Dios para acompañar a sus hijos”, dijo. Respecto al crimen, contó que “él llegó a la casa de Claudia con otro hombre y se puso a tomar y después pasó lo que pasó”. En ese sentido, agregó que Batista “quedó desfigurada” y que “le destrozó la cabeza”. Ahora reclama justicia.

Amenazas y despedida por WhatsApp

La hermana de Claudia habló del vínculo que ella mantenía con el presunto femicida. “Ellos se conocían hace mucho tiempo, tienen dos hijos en común y estaban separados”, dijo. Asimismo, describió a Walter C. como alguien que “siempre fue violento”.

“Claudia llegó a hacerle una denuncia de violencia, pero la retiró porque él siempre amenazaba con que iba a matarse”, dijo.

“Todavía no caemos con lo que pasó. Queremos que haya justicia y que él se pudra en la cárcel. Ella, el domingo por la tarde, ya estuvo compartiendo unos estados como de despedida en WhatsApp. Creemos que estaba amenazada y ya sabía lo que le podía pasar”, agregó.

“Queremos que los chicos estén con nosotros, porque no me parece bien que estén con la familia de él. Entre todos los vamos a acompañar y no los vamos a dejar solos”, sostuvo.

Según el diario El Territorio, en el último tiempo los dos residían en el barrio La Tablada, aunque se desconoce si aún estaban en relación o si sólo compartían domicilio.

En tanto, voceros del caso indicaron que el joven efectivamente estaba alcoholizado al momento del ataque y que los hijos de la mujer habrían presenciado parte de la agresión. “El sábado anterior al crimen, ella nos contó que su expareja la tomó del cuello, también frente a sus hijos”, contó.

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, cuyo titular es el juez Miguel Ángel Faría. Claudia fue velada ayer.

Con información de Infobae