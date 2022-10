Para Biella las obras que anuncia Bettina Romero son una “campaña anticipada”

El presidente de Salta Independiente sostuvo que hay obras que fueron anunciadas y hoy están abandonadas por una “mala gestión”. Y lamentó que a “diez minutos de la plaza principal hay barrios que no tienen agua ni cloacas”.

Por Día de Miércoles, el presidente de Salta Independiente e ingeniero, Felipe Biella analizó la obra pública en la ciudad de Salta y destacó que hay “gravísimos problemas”, que si bien no son responsabilidad plena de esta gestión, la falta de mantenimiento hizo que empeorara. Y lamentó que “a diez minutos de la plaza principal hay barrios que no tienen agua ni cloaca, una necesidad básica”.

Respecto a la publicidad desde la intendencia de obras a realizarse o que en principio se ejecutan, destacó que “muchas obras que están anunciadas que están próximas a finalizar, están completamente abandonadas”. Y consideró que cuando el municipio hace obras no es necesario hacer la publicidad porque “es una campaña anticipada para su reelección –dela Intendenta-, y esto les está costando mucho a los salteños”, expresó.

Y recordó que el bloque del partido en el Concejo Deliberante de Salta votó en contra de la presentación de la ejecución presupuestaria del año pasado porque la mayoría de las obras o estaban subejecutadas o bien no se habían realizado. “Partidas de obra, de niñez, de deporte, cero, cero ejecución”, puntualizó.

Y lamentó que al no contar con mayoría dentro del cuerpo deliberativo no pueden hacer un control efectivo sobre el Ejecutivo Municipal ya que al pedido de informes no los contesta.

Consultado sobre la obra del puente del Río Arenales, manifestó que si bien están los carteles y parece inaugurada pero desde hace meses está en abandono, y consideró que se debe a una “mala gestión en la contratación”.

“Están tiradas en el río piezas fundamentales y la obra abandonada sufre un deterioro”, aseveró.

Además advirtió que la obra está mal planificada ya que no se evaluó el ingreso y salida, y hay obras de infraestructura que se deben hacer. En este sentido para el ingreso deberán destruir unas canchas que los chicos usan para hacer deportes, detalló.

Finalmente destacó que si bien hay mucha promoción de obras, la ejecución no se condice con eso.