Rodríguez Larreta aseguró que el armado de JxC de Salta, se define en Salta

Por Aries, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la situación actual “es muy angustiante para todos”, aunque se mostró esperanzado en el potencial del país. “Hoy el mundo necesita lo que la Argentina produce”, subrayó en referencia al litio, hidrocarburos y alimentos.

Consultado sobre el rol de la oposición hoy y las visibles fracturas del espacio que lidera, aseguró que debe verse “el vaso medio lleno”, y analizó: “Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo, hoy kirchnerismo, en el gobierno, hemos mantenido a la oposición unida”.

“Gracias a eso ganamos en el congreso y frenamos leyes que hubieran sido gravísimas para la democracia”, continuó en referencia a leyes como la ampliación de la Corte. Consideró que se trata de “un espacio mayoritario” en donde hay diferencias, y agregó: “La diversidad enriquece. A veces hay situaciones de tensión, pero es la primera vez que estamos unidos en la oposición y vamos a llegar unidos a la elección”.

Sobre su propuesta de gobierno, el dirigente destacó la importancia de poner valor agregado a lo producido en el país, e insistió: “Sería un avance enorme, por eso soy optimista, porque veo un potencial. Ese es el desafío, por eso trabajamos por el país y por Salta”.

Así, entre los referentes locales destacó la figura de Inés Liendo y los diputados nacionales Miguel Nanni y Carlos Zapata. “Tenemos un muy buen equipo”, aseguró e insistió respecto a que, más allá de las diferencias, pueden lograr un buen resultado electoral. “Hoy, la oposición se ha mantenido unida”, dijo y aseguró: “A los candidatos de Salta los tienen que elegir nuestros dirigentes salteños. Yo creo en un país federal, confiamos en nuestros candidatos salteños”.

Puntualmente, sobre las versiones de una posible candidatura de Bettina Romero dentro del PRO, remarcó: “A eso no lo defino yo, lo definen en Salta. Yo no voy a interferir desde Buenos Aires a decirles lo que tienen que hacer, no solamente en las candidaturas sino en el plan”.

Por otra parte, resaltó que “no hay medidas mágicas” contra la inflación y subrayó: “Hay que tener un plan integral, la Argentina tiene que volver a crecer y hay ejemplos en el mundo. Se puede vencer a la inflación, no nos resignemos”.

“Hoy este gobierno no lo saca adelante, sino que lo saca para atrás. Por eso, el desafío para el próximo gobierno es consolidar el liderazgo de una persona y tener un acuerdo más amplio, que no es con todos porque no se puede. La unidad no se discute, después cada provincia define los mecanismos para elegir a sus candidatos”, cerró.