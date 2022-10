Denuncian por acoso y persecución laboral a una funcionaria de Bettina Romero

“Nunca jamás tuve problema, hace 14 años que soy empleada municipal”, expresó Jéssica Zelaya ante los micrófonos de Aries. En su calidad de delegada gremial del Sindicato Municipal de Salta recibió un llamado de atención por participar de una asamblea.

La titular del área de Deportes y Juventud Municipal, Josefina Chávez Díaz le habría levantado la voz y con faltas de respeto se dirigió hacia ella, aseguró.

Al iniciar la discusión por paritarias, los trabajadores llevaron a cabo asambleas por lo que por derecho debía de participar, señaló.

“El primer día estuve presente y me dice mi compañera que la secretaria me andaba buscando, me llegó a decir que si cumplo rol de gremialista que lo haga fuera de mi horario de trabajo”, sostuvo, y agregó que cuando ingresó le dijo (sic) “que pendeja de mierda” y la trasladó hacia otro sector.

“Me pone en un box que no tenía ni silla”, añadió.

Según un acta acuerdo firmada por el SIMuSa, habían convenido que no se “tocaría” a ningún trabajador, expresó, y añadió que muchos compañeros se solidarizaron con ella por la situación y además le plantearon que pasaron por las mismas circunstancias pero “no les dieron bolilla”.