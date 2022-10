Aníbal Fernández: "No tengo dudas de que Carrió fue espiada por su propio Gobierno"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que "no tiene dudas" de que la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue espiada por "su propio Gobierno" durante la administración de Mauricio Macri.

"No me sorprendieron las declaraciones de Carrió; no tengo dudas de que fue espiada por su propio Gobierno, si espío a su propia hermana", dijo Fernández sobre Macri en declaraciones formuladas a Radio 10.

El sábado último, Carrió denunció haber sufrido "persecución" por parte de sectores de Cambiemos y dijo que le hicieron "un daño tremendo".

En este sentido, Aníbal Fernández afirmó que se está en presencia de "algo bochornoso" y remarcó que estas supuestas acciones "violan las reglas de la democracia argentina respecto al espionaje".

"Nosotros sabíamos lo que había pasado, por eso hicimos presentaciones jurídicas sobre eso", indicó Fernández.

Télam