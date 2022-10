Ex concejal metanense abusó de una menor y esta suelto

La Justicia de Salta parecería ser lenta e ineficiente. Un ex concejal de Metán fue condenado a tan sólo un año y tres meses de prisión condicional, por haber abusado de una niña de 14 años. Jamás estuvo detenido ni se lo privó de su cargo como funcionario. Habló al respecto la madre de la víctima.

El ex edil, Raúl Ricardo Ledesma, vive como si nada. Mientras una menor se somete a tratamiento psicológico y se niega a salir de su vivienda, el ex concejal pudo concluir con su mandato como edil, apelar a una sentencia más reducida, y disfrutar de evidentes beneficios políticos, ya que no se lo condenó a prisión efectiva, sino condicional.

Los jueces determinaron que se someta a un tratamiento psicológico y tiene prohibido acercarse a la víctima y a sus familiares. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente. "No creo en la Justicia. Raúl Ledesma debería estar preso porque abusó de mi hija y le arruinó la vida a ella y a toda nuestra familia”, comentó la madre de la menor.

Con mucho dolor, la mujer asegura que “siempre lo ayudaron políticamente, y el entonces Concejo Deliberante, no lo expulsó a pesar de la gravedad de las acusaciones que tenía en su contra". Se sabe que el ex concejal siguió prestando servicios, pese a la denuncia radicada en su contra en 2017.

En diálogo con El Tribuno, la madre descargó toda su furia contra la justicia salteña, la cual “deja a los abusadores libres, entonces es obvio que van a seguir los abusos. Todo esto es una gran injusticia porque mi familia la sigue pasando muy mal”.

En este sentido, detalló el grave estado de salud de su hija. Pese a que cinco años han transcurrido desde ese entonces, la niña aún no puede superar el daño y dolor que le causó el ex concejal metanense. “Mi hija tiene que continuar con psicólogos y no quiere salir de casa, mientras tanto este sujeto disfruta de su libertad a pesar de ser un abusador de menores."