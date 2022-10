Larroque cuestionó que no consultaran al kirchnerismo los cambios de Gabinete

“No es bueno que haya trascendido que no todo el frente haya sido consultado”, dijo el dirigente de La Cámpora tras la reunión del PJ bonaerense. El espacio que lidera Máximo Kirchner decidió que marchará el 17 de octubre con la CTA

El kirchnerismo no fue consultado para definir los reemplazos en los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres y Diversidades. La designación corrió por cuenta del presidente Alberto Fernández y la alianza de gobierno vuelve a fragmentarse. Así lo marcó, en términos más coloquiales, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y uno de los líderes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, este martes al finalizar la reunión que el PJ bonaerense llevó adelante en La Plata. Un encuentro convocado por Máximo Kirchner en el que se planteó que el partido se sume a la marcha del 17 de octubre en Plaza de Mayo y celebre el próximo 5 de noviembre un Congreso partidario.

“Se charló de los cambios en el gabinete nacional”, admitió Larroque sobre algunos de los temas que formaron parte del encuentro de este martes en La Plata. El funcionario provincial, que hace algunas semanas volvió a abrir discusiones internas por el rumbo del gobierno y del Frente de Todos, agregó: “No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones, pero bueno...”.

Larroque contó que esa fue uno de los temas en el que hubo coincidencia en el encuentro de este mediodía. “Es lo que afirmaron los compañeros y las compañeros”, ratificó ante la consulta de que efectivamente el kirchnerismo -léase la vicepresidenta Cristina Kirchner- no fue parte de la decisión que el gobierno comunicó oficialmente ayer lunes que daba cuenta que Victoria Tolosa Paz, será la nueva ministra de Desarrollo Social en lugar de Juan Zabaleta; Kelly Olmos estará al frente de Trabajo en reemplazo de Claudio Moroni y que Ayelén Mazzina fue designada al frente del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para ocupar el lugar que dejó vacante Elizabeth Gómez Alcorta, quién le había presentado su renuncia al presidente luego de la detención de mujeres mapuches en Villa Mascardi.

Pese a mostrar su incomodidad por la no consulta en las designaciones de las nuevas ministras, Larroque celebró que Tolosa Paz ocupe el área de Desarrollo Social. “Hablo todo el tiempo con ella, más allá de que era diputada, pero todo el tiempo coordinamos cuestiones porque ella siempre estuvo muy ocupada en lo social”, dijo. Contó también que adentro del encuentro hubo un aplauso para Tolosa Paz, pese a que la nueva ministra no haya participado del encuentro que esta vez, a diferencia de los anteriores, no tuvo como menú de almuerzo asado.

En la reunión del PJ bonaerense que contó con la presencia de Consejeros que también son funcionarios del gobierno nacional y provincial como la vicegobernadora Verónica Magario -que es vicepresidenta del partido- el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la titular de ANSES, Fernanda Raverta o el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde también hubo momento para hacer un balance de la situación económica y social. El resultado fue negativo. “No estamos en una situación buena, estamos en una situación no solo de crisis económica y social, sino también una crisis política y entendemos que el partido tiene que ser el elemento dinamizador que redefina la iniciativa y las pelea en representación de la gente”, dijo Larroque que oficio de vocero del encuentro.

El PJ se sumará a la marcha convocada por la CTA a Plaza de Mayo en conmemoración al Día de la Militancia peronista. “Hay una agenda muy compleja en materia económica, en materia de recomposición salarial, diversos conflictos que se vienen desarrollando en el movimiento obrero y nuestra idea es acompañar”, explicó Larroque.

En otro orden de cosas, también se definió que el partido llevará adelante un congreso partidario con todos los congresales que tiene el espacio -alrededor de 1500- para el próximo 5 de noviembre. El lugar aún no se definió, pero las opciones que se barajaban eran el municipio de Merlo o Mar del Plata. Se trata de la reunión que el PJ iba a llevar adelante el 3 de septiembre y en el que se esperaba la palabra de Cristina Kirchner tras el pedido de 12 años de prisión que pidió el fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad. Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, ese acto nunca se llevó adelante. “El planteo unánime es no permitir que pierda centralidad ese tema, es un tema que ha conmocionado a la democracia argentina”, sostuvo Larroque.

También sobrevoló el tema de la suspensión de las PASO. Con un Máximo Kirchner haciendo de moderador, Infobae pudo reconstruir que el presidente del PJ bonaerense no tomó una postura definitiva sobre la intención de suspender las elecciones primarias, pero que buena parte de los presentes instaron a que el uso de las PASO “no tiene sentido”. Sobre este tema hablaron, Larroque, Ferraresi, la presidenta del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, Teresa García y el consejero por la Octava sección electoral, Gabriel Bruera, un apellido conocido para el peronismo platense.

Mientras la posición dominante empuja la suspensión, Kirchner aseguró que “también hay compañeros”, que sostienen la idea de llevar adelante las primarias. Entonces lo que hay que hacer, instó Kirchner, es “seguir discutiendo y analizando el tema”. Distintos consejeros partidarios advirtieron que en los próximos días habrá reuniones para definir cómo avanzar con una suspensión de las PASO en territorio bonaerense que, como detalló, Infobae es un proceso que está atado a lo que suceda en Nación pues la provincia de Buenos Aires tiene una ley de PASO propia que establece que las Primarias se celebran el mismo día que en la instancia para elegir autoridades nacionales.

