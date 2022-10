No hay más lugar en el canchón municipal: 600 vehículos saturan el lugar

El secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, señaló que cuentan con un solo canchón municipal para el depósito de vehículos. Aseguró que estaba lleno hasta hace 15 días ya que la semana pasada terminaron de sacar de allí 42 vehículos a través de la Procuración mediante compactación.

Afirmó que desde la Municipalidad no se prevé alquilar otro predio, e indicó: “Teníamos tres canchones cuando comenzó la gestión. La Intendenta decidió achicar los gastos y ahí se remataron y compactaron vehículos que desde hace 8 años estaban en los canchones”.

“Se logró utilizar un solo canchón, pero tenemos que estar atentos todos los años para que siga teniendo espacio”, agregó Pereyra quien precisó que, actualmente, hay unos 198 autos y 415 motos secuestradas.

Según sostuvo, en muchos de los casos no se retiran los vehículos por no pagar las multas, por no contar con la documentación en regla e incluso por que los dueños registrales son de otras provincias.