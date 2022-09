Tartagal: Asaltaron a un adolescente a punta de cuchillo

Francisco relató a través de Videotar Noticias contó lo sucedido. "Estaba llegando por la Aráoz y en la Dorrego donde se cruzan las calles, me saltan dos personas pero de la nada, en medio de la oscuridad saltan tres más, eran cinco. Con un cuchillo en mano me tiran de la bicicleta y me agarran ahí, intercambiamos golpes, me levanto confundido, me apoyan el cuchillo en el vientre y me sacaron todo".

El joven contó que en la mochila llevaba un estéreo, billetera con DNI; celular y llave de su casa, además de su bicicleta Tomaselli Negra rodado 26.

También asegura que sus asaltantes son un grupo de todos menores de edad con la cara tapada con pasamontaña y pañuelos.