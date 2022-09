Cristian Romero y Lisandro Martínez siguen sin la visa para viajar a EEUU

Deportes 21 de septiembre de 2022

En el caso de no conseguir la visa de trabajo, ambos quedarán desafectados de los dos amistosos porque "no tiene sentido hacerlos viajar", más allá que "Cuti" Romero no iba a ser tenido en cuenta para el primer choque contra Honduras en Miami.