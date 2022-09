"Hay ciclovías que espantan a los ciclistas"

Aaron Calles es ciclista y youtuber, y promueve desde su actividad la movilidad sustentable. En Pasaron Cosas, celebró que la Municipalidad lleve adelante la ejecución de ciclovías, aunque cuestionó que en muchos casos no se hacen adecuadamente. “A los ciclistas nos encanta que hagan ciclovías por el simple hecho de que más gente se anima. Tener ciclovías motiva a la gente, pero hay muchas veces en que están mal y espantan a los ciclistas”, señaló.

A modo de ejemplo, se refirió a la ciclovía de avenida Yrigoyen y apuntó al “egoísmo” de los conductores, que rechazan la ciclovía porque les quita espacio para circular por las principales arterias. Destacó, no obstante, la de avenida Bélgica. “Hay diferentes ciclovías que están bien ejecutadas, pero que hagan bien las otras”, pidió.

En la misma línea, se refirió a aquellas que son ejecutadas “en cuotas” o en espacios muy concurridos por peatones. Al respecto, indicó que “en Alvarado, la gente camina por la ciclovía”. “Todos tenemos los mismos derechos y nos tenemos que respetar. Está muy violenta la calle”, subrayó haciendo alusión a la situación que visibiliza a través de su canal de Youtube Aaron Calles Vlogs.

Consideró que el municipio debería promover campañas de concientización sobre movilidad sustentable y el respeto en las calles. En tal sentido, detalló: “Por ahí el peatón piensa que los queremos pasar por arriba y no, no salimos con esa intención. Los taxis no son todos, pero hay algunos que dejan mucho que desear, hay algunos que te encierran, eso pasa mucho. En mi caso, los colectiveros sí respetan, por ahí un poco el metro y medio, y hay una convivencia más o menos bien con el tema de las motos”.