La Cámara de Tabaco de Salta denunció evasión impositiva en el Congreso

Cornejo advirtió que empresas cigarreras que no pagan impuestos internos mínimos, tienen una participación del 40 por ciento en el mercado.

También explicó el concepto especial del Fondo Especial de Tabaco, recordando que no es un impuesto y consideró que si se combate la evasión, dejará de desfinanciarse el mencionado fondo.

“Queremos ampliar la base de productos gravados con FET, para tener una mayor recaudación. Es importante recordar que el Fondo Especial del Tabaco no es un impuesto, es un concepto especial generado por ley en el año 1973”, manifestó.

Por otro lado destacó “El tesoro de Nación ha perdido 50 millones de pesos a causa de esto” al ser Argentina el décimo productor de tabaco en el mundo.