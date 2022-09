Quieren reactivar el tren Argentina-Bolivia con un acto en Salta con Evo Morales y Cristina Kirchner

El presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, participó esta mañana de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, legisladores y autoridades bolivianas para tratar la reactivación del Ramal C-15.

Por Aries, Subelza destacó el encuentro y enfatizó: “Una de las tantas cosas que queremos hacer es reactivar el tema del ferrocarril porque es un aniversario de cuando llegó Evita al país hermano”.

Resaltó que está confirmada la presencia de Evo Morales en el evento que se organizará en este sentido y adelantó que gestionarán la presencia de Cristina Fernández.

Por otra parte, aseguró que “la intervención viene trabajando bien y el Concejo está acompañando porque se están haciendo las cosas”.

Además, aseguró que gracias a la implementación del impuesto Vove se llevan adelante obras en el municipio. “Estamos constantemente controlando, gracias a ese famoso Vove tenemos diez frentes de obra abiertos. Todo lo que se dijo es mentira”

Caso Méndez

“No me gusta mirar para atrás. Lo de Méndez se encargará la justicia, no es problema de nosotros”, respondió al ser consultado sobre el ex intendente Rubén Méndez, imputado por asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

“Mi problema es ver con el futuro de pueblo, para adelante. Lo otro hay que dejarlo en manos de la justicia, que actúe en su debido tiempo y ahí veremos los resultados”, se limitó a decir.