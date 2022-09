El Concejo trata esta tarde la Cuenta General del Ejercicio 2021

La concejala de la Unión Cívica Radical Laura Jorge se refirió por Aries a algunos de los proyectos que se abordarán en la sesión de hoy. En lo que respecta al tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2021, indicó que tiene dos dictámenes, uno aconseja la aprobación y otro no.

“Hay algunas cuestiones ahí, algunos ítems que figuran como gasto nulo en bacheo, en ejecución de pavimento en la época de la pandemia”, dijo al señalar hubo transferencias de presupuesto, aunque ello es facultad del municipio.

Explicó que lo que no se gastó ahí, se gastó en servicios no personales, como ser asistencia a merenderos y comedores. “Hay cuestiones de ese tipo, pero no tendría sentido no aprobarlo”, sostuvo.