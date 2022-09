Profesionales de Discapacidad anunciaron un paro nacional

Profesionales del área de Discapacidad se manifestaron esta mañana en las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicadas en avenida Belgrano al 570. Paula Sánchez, una de las trabajadoras que se manifestó, cuestionó por Aries la falta de respuestas al reclamo por falta de pagos desde marzo.

“Nadie cobró junio, las obras sociales dicen que la responsabilidad es de la Superintendencia. La Superintendencia, en un primer momento, dijo que no porque ellos no manejan dinero sino que controlan que el dinero vaya a nuestras cuentas, que es AFIP quien gira los fondos. Todos se tiran la pelota”, dijo con malestar.

Y agregó: “Lo que estamos planteando es quién es el responsable de que nosotros cobremos las prácticas realizadas”. Según indicó, hay profesionales que cobraron un solo mes en lo que va del año. “Estamos hablando de marzo abril, junio, julio, ya directamente no cobramos nada. No estamos hablando ni siquiera a mes vencido. La respuesta de ellos es que no hay respuestas, que se dijo en 15 días quizás se solucione la situación”, señaló en referencia al intercambio que mantuvieron con Alberto Escribas, titular de la Superintendencia.

“Le planteamos ‘si ustedes habilitan que nos paguen una factura a 90 días, y yo estoy cobrando marzo en algunas obras sociales, ¿qué pasa con esa plata? ¿Dónde está?”, continuó Sánchez lamentando que siguen sin respuestas.

Frente a ello, adelantó que transportistas, maestras inclusoras, psicólogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y demás profesionales del área llevarán adelante mañana un paro y movilización convocado a nivel nacional.