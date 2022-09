Trabajan desde hace 30 años en el estadio Delmi y reclaman el pase a planta

Daniela, una de las trabajadoras conocidas como Las Amazonas que se encuentran instaladas en las cabinas del microestadio, detalló por Aries los puntos del reclamo.

“Estamos hace 30 años en el estadio y estamos reclamando mejoras salariales, por mucho tiempo no tenemos actualización”, señaló indicando que una de las seis trabajadoras factura como monotributista, aunque ante la no actualización de los montos que reciben mantienen una deuda con AFIP que alcanza los 3 millones 600 mil pesos. “Es imposible presentar la factura si no nos actualizan los precios”, enfatizó.

“Hoy estamos facturando 180 mil pesos, con los descuentos nos quedan 140 mil, y tendríamos que estar facturando 1 millón 100 mil. Es imposible afrontar la deuda”, precisó la trabajadora que, junto a sus compañeras, desarrollan trabajos de limpieza, mantenimiento y tareas varias.

Señaló así que otro de los pedidos, dirigidos a las autoridades de la Secretaría de Deportes, es por el pase a planta permanente de las seis trabajadoras. Según indicó, el subsecretario de Deportes, Federico Abud, se comprometió a acercar hoy una respuesta.

“No vamos a bajar de las cabinas hasta que no nos den una solución definitiva. Fueron muchos años peleándola, amargándonos para ver si seguíamos trabajando, y hoy estamos cansadas. Hemos dejado la juventud en el escenario y me parece que nos ganamos un derecho”, puntualizó Daniela.