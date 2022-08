Efecto Salta: el debate por la suspensión de las PASO llega al Congreso Nacional

Luego de que la Legislatura de Salta suspendiera las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario 2023, el debate cobró trascendencia a nivel nacional, ya no solo por las críticas de la alianza Juntos por el Cambio.

Es que en los últimos días comenzó a circular fuerte la posible intención del oficialismo de forzar la suspensión de las PASO, de acuerdo al sitio especializado en temas legislativos Parlamentario.com.

Asimismo, el diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) expresó su rechazo a los cambios en las leyes electorales. “Modificar el sistema de votación sobre la hora daña nuestra democracia”, sostuvo en sus redes sociales.

Para hablar del tema Buryaile compartió una noticia titulada “Salta avanza con la suspensión de las PASO, Catamarca sigue sus pasos, San Juan busca la “ley de lemas” y podrían sumarse más provincias”.

Como sea, y con el escenario salteño como antesala, ahora el debate por el futuro de las PASO llegó al Congreso Nacional. Al oficialismo le faltarían los votos de bloques aliados para lograr la mayoría necesaria: 129 votos. El Frente de Todos tiene 117 votos propios.

El jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, confió al sitio mencionado: “Yo hoy no votaría la eliminación de las primarias. Sigo sosteniendo que son malas, pero quiero tomar la decisión que no signifique afectar a una de las partes. Si hay una ventaja evidente, no estaría siendo neutral”.