El miedo, efecto colateral en Diputados, al tratar el tema La Ciénaga, con destino a desarchivarse

Esta causa fue expuesta en la Cámara de Diputados por la legisladora Mónica Juárez y tiene como protagonista principal al actual senador nacional Juan Carlos Romero.

Se aclara que para tocar este tema -La Ciénaga, que el próximo 4 de octubre cumple 12 años-, se tomaron los recaudos legales necesarios para que el “diario chiquito” no fuera -otra vez- acallado con un bozal legal por comunicar este suceso, cosa que ya ocurrió -casualmente- en 2.019, antes de la renovación de la banca del senador Juan Carlos Romero.

En la sesión de la Cámara de Diputados del martes 23 de agosto, luego de tratar el tema principal, pidió la palabra la diputada Mónica Juárez y -visiblemente- angustiada se dirigió a los diputados presentes diciendo lo siguiente:

"…cuando estábamos en pandemia hace un tiempo atrás, con otra Cámara, con la mitad de los diputados que estaban en ese momento en un contexto donde había un asentamiento en Parque La Vega, yo osé nombrar un caso que la verdad me trajo muchos dolores de cabeza; hablo de La Ciénaga. Sé que para muchos el tema es de público conocimiento, pero quizás lo que muchos no saben son las peripecias que tuve que pasar y la carta documento que traje aquí, que recibí del actual senador Juan Carlos Romero en ese momento; osé pedir que la Justicia se expida sobre el caso La Ciénaga. Para muchos eso fue un error, para otros no, lo cierto es que a mí sí me trajo muchos dolores de cabeza. A tal punto que después de hablar de ese caso alguien se sentó en un bar frente a mí, me amenazaron, me dijeron que tenía que tener cuidado, que tengo un hijo, dijeron que me iban a mandar una carta documento y así fueron muchas cosas que a mí me hacen mal prefiero no nombrarlas en este momento".

Prosiguió: "El caso La Ciénaga para quienes no lo conocen, el entonces gobernador (Juan Carlos Romero) compró en el año 98 unas tierras para un plan que se llamaba Familia Propietaria que tenía como fin barrios populares, pasado el tiempo, después, esas tierras terminan en manos de un grupo empresario dónde él es parte y tengo entendido y ojalá mal no recuerde, hoy el actual diputado provincial (Juan Esteban Romero) puede dar explicaciones, que también en su momento hablamos de este tema con él y él me dijo que me iba a traer las pruebas que nunca me trajeron.

Todo lo que pasó desde que yo hablé en ese momento en la Cámara fueron una tras otra, quizás para muchos, operaciones políticas en mi caso yo si voy a decir q la primera parte o alguna parte de lo que en ese bar me dijeron era que me iban a mandar una carta documento, la que sí recibí".

A continuación, por Secretaría y a pedido de la legisladora se leyó la carta documento recibida el 12 de noviembre de 2.020, un día después de las manifestaciones de la diputada Juárez.

De la carta documento se desprende que -efectivamente- la abogada Florencia Guillén (representante de Romero) conocía y sabía que la causa La Ciénaga se encontraba ya archivada y por tal motivo trató a la diputada de ignorante e irresponsable, y que La Ciénaga ya era cosa juzgada, cuando en realidad reflejaba una verdad a medias ya que la semana pasada el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, puso luz sobre esta cuestión cuando anunció que esa causa está en una situación de indefinición que debe resolverse, y que consecuentemente no está cerrada.

Castiella recordó que en el año 2.018 se declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica "atípica e inusual" dado que ese fallo del Tribunal de Impugnación, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción invocando presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad del avocamiento del juez que había trabajado en esa causa.

A todo ello se suma el hecho de que, cuando la causa llegó al juez Guillermo Daniel Pereyra, con competencia en transición, dispuso su archivo. Así, pese a que hubo planteos de los acusados e inclusive un pedido de sobreseimiento de la defensa del ex gobernador de la provincia, nada se resolvió bajo el argumento del archivo.

Así las cosas, y después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la decisión de la Corte de Justicia de Salta de apartar al juez del Tribunal de Impugnación, la causa quedó "en una situación actual de indefinición que, necesariamente, debe resolverse".

"La causa está mandada a archivo por disposición del juez de transición. Lo que se está evaluando es que se va a solicitar el desarchivo y analizar, dentro de todo este contexto de complejidades y nulidades, la forma de reencausar, porque no es una causa que esté concluida, que debe resolverse".

“Ya hablé con Juan Carlos, no te va a pasar nada”

Lo que sigue es una síntesis de lo que ocurrió después de la lectura de la carta documento, que refleja en un simple mensaje la peligrosidad del mismo.

"El miedo que sentí en ese momento por todo lo me que me pasó no puedo ni entenderlo, es por eso que celebro que este procurador haya podido dar estas palabras porque es la explicación que yo pedí hace un tiempo atrás, el antiguo procurador (Abel Cornejo) recuerdo que fue al primero que llamé y temblando lo único que me dio fue un vaso de agua y me dijo ´querida amiga, ya hablé con Juan Carlos no te va a pasar nada´. La soledad que se siente porque para contestar esa carta documento me costó conseguir abogado, estuve sola mucho tiempo porque el miedo que se le tiene a la familia Romero en la Justicia es muy grande, imagínense para alguien que viene del periodismo y que hoy ocupa una banca, pero entiende que no es eterna. Me pareció muy atinado poder contarles todo esto que ha pasado porque insisto, el caso de La Ciénaga no se cerró. Mi familia vivió con mucho miedo sobre todo mi hijo, porque entre las cosas que me dijeron -repito- fue que le podían poner droga en un auto. A mí este tema me hace mal, pero hay una realidad, no se terminó este caso, hay gente que pide todavía que se investigue, y todavía el pueblo salteño sigue sin saber que pasó. Yo hablo porque sí les tengo miedo y eso que quede claro y en la versión taquigráfica enorme, yo sí les tengo miedo, pero a pesar del miedo, yo no me voy a callar".

Los dichos de la diputada Juárez mostró en los casi 10 minutos de su alocución a una mujer nerviosa, angustiada y temerosa, y al decir de algunos que ponderaron su valentía, también comprendieron -y quizás compartieron- su temor.

La causa no está cerrada

La causa La Ciénaga, tuvo sentencia de nulidad del requerimiento de instrucción y posteriormente archivada en marzo de 2.019, lo que para el ciudadano común puede tener una interpretación errónea, dado que en términos judiciales la sentencia de nulidad del requerimiento significa que en el proceso de la causa el procedimiento fue mal realizado, y por lo tanto se le dictaminó la nulidad del proceso, a lo que le corresponde que el o los fiscales vuelvan a requerir el reinicio del proceso, toda vez que esta causa contiene indicios de delito, el que hay que investigar.

El juez interviniente en esa oportunidad y por ese motivo, ordenó su archivo, otro tecnicismo judicial que indica que la causa no está cerrada, sino que espera la intervención de la Fiscalía para retomar su normal cauce.

Es así que corresponde aclarar que los hasta ese entonces 13 involucrados o imputados (Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban Romero, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni) dejaron de revistar esas categorías, pero aún siguen siendo sospechosos y con serias posibilidades de ser incriminados nuevamente ante la posible comisión de un delito.

Fuente: Nuevo Diario de Salta