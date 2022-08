Diputados: Saencistas festejaron la decisión de García Castiella de reabrir la causa La Ciénaga

Se acercaba la media noche en la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia del martes último cuando arrancaba el tramo de manifestaciones. La primera legisladora en la lista de oradores fue la oficialista Mónica Juárez del bloque 8 de Octubre, y en la oportunidad, se refirió a una alocución que había mantenido en la Cámara en 2020.

“En el contexto de un asentamiento en Parque la Vega, osé tocar el tema de La Ciénaga y por ello recibí una carta documento del senador nacional, Juan Carlos Romero. Osé pedir que la Justicia se expida; para algunos fue un error, para otros no, pero a mí, me trajo dolores de cabeza”, comenzó Juárez.

Según continuó, cuando se había manifestado públicamente, al cabo de unos días una persona se sentó en frente de ella en un bar, y la amenazaron. “Me dijeron que tengo que tener cuidado porque tengo un hijo y que me iban a mandar una carta documento”, indicó.

“Todo lo que pasó desde que hablé, fueron unas tras otras operaciones políticas”, señaló la diputada que también dijo que le “cuesta hablar de este tema”.

Con la voz quebrándose de a poco, Juárez mostró la carta documento y pidió que la lean porque ella había tomado medicación y la letra era chiquita, por lo que se le dificultaba.

El documento que fue leído por el secretario de la Cámara, le requería que se rectificara sobre lo expresado sobre la reputación del senador Juan Carlos Romero, en cuanto haber destinado tierras compradas para barrios populares y que habían terminado en manos de “un grupo empresario del que Romero era parte”.

“Mi intención nunca fue lesionar la reputación de nadie, siempre fue compromiso con el pueblo salteño”, aclaró Juárez.

“Hace poco escuché al nuevo procurador (Pedro García Castiella), él habló de que la causa fue atípica e inusual y según él, tiene una indefinición; que tiene una nulidad, pero que al hecho ilícito hay que investigarlo”, explicó la diputada provincial.

Con la respiración entrecortada, Juárez reiteró que sentía miedo por todo lo que había pasado. “No pueden ni entenderlo, es por eso que celebro las palabras que dio el procurador porque son las explicaciones que pedí”, apuntó la diputada saencista.

Mónica Juárez, confesó que había llamado “temblando” al procurador de ese entonces, Abel Cornejo, y que él le dijo: “querida amiga, ya hablé con Juan Carlos, no te va a pasar nada”.

“Me costó conseguir abogado”, aseguró la miembro de la Cámara baja y evaluó que la Justicia le tiene miedo a la familia Romero.

“El caso de la Ciénaga, no se cerró”, insistió la diputada que aseguró haber tenido ataques de pánico una vez que se refirió a la causa.

“El tema me hace mal, hay gente que pide que se investigue. El pueblo salteño sigue sin saber qué pasó. A mi hijo no le pusieron droga, pero hay una forma perversa detrás. Fui tapa (de El Tribuno) y me sentí perseguida por la placa de Güemes. Una periodista de El Tribuno, trató de involucrarme en un caso de prostitución vip. El día que saqué la ley de Primer Empleo, para el periódico ni siquiera era yo la autora”, relató la diputada, al momento que indicó que “si esto no se llama operaciones, no sé qué es”.

“Yo sí les tengo miedo, que quede claro, pero a pesar del miedo no me voy a callar”, cerró.

Inmediatamente, apagado el micrófono de la legisladora Juárez, fue el turno del diputado provincial Juan Esteban Romero, que no dudó comenzar con una chicana: “Diputada, aflójele a las medicaciones porque la paranoia se la está comiendo”.

Con respecto a la causa, Romero se defendió con que “el Estado no puede perseguir como se hizo en el caso, a Juan Carlos Romero, errar en la persecución y comenzar de nuevo”.

“Cuando la diputada (Juárez) dice que el Procurador dijo que no estaba definida la causa, lo está; en varias instancias fue declarada nula. Los fiscales que tenían obsesión de poder descifrar el mamarracho que inventaron, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les rechazaron el recurso”, explicó el hijo del Senador.

“El procurador no debe tener la capacidad, o no debe haber visto la cantidad de expedientes que hubo y las causas que surgieron en el marco de una pelea política entre Romero y Urtubey”, continuó.

“Cuando una causa es nula, es nula, no indefinida. Toda la instrucción, son el fruto del árbol envenenado. Para que pueda descifrarse de nuevo, tiene que haber nuevos hechos. Los ya investigados, son nulos. No se puede perseguir dos veces a una persona. ¿Tiene que venir el papa a decir que somos inocentes?”, cuestionó el hermano de la Intendenta de Capital.

“El fiscal lo dijo en una radio con una línea editorial bastante complicada con nosotros. Dijo que ni siquiera fuimos imputados, fuimos denunciados. Merecemos que esto se termine de una vez. Ya no hay otra instancia. En buena hora que el procurador quiera terminar con esto”, sostuvo el diputado.

“Veo este tipo de movimientos ahora que se acercan las elecciones. Hay obsesivos con causa de corrupción, pero obsesivos selectivos. Hay casos de corrupción a nivel provincial, municipal y nadie dice nada. Acá lo único que salta es La Ciénaga nuevamente, entonces me llama la atención, que justo en esta época, no sé si avivados por alguien, que quieran salir de nuevo con este tema”, cerró Juan Esteban Romero sin agradecer a la presidencia de la Cámara.

Tomaron la palabra otros legisladores y luego fue el turno de la diputada Laura Cartuccia, compañera de bloque político de Juan Esteban Romero en Salta tiene futuro, y no tuvo reparos en hacerse eco de su –en otras oportunidades- rival de protagonismos, Mónica Juárez.

“La verdad que creo que es un hecho histórico que aquellas personas que hayan tenido cargo público puedan ser juzgadas, celebro que se pueda reabrir la causa de La Ciénaga”, empezó la oftalmóloga.

“Eso verdaderamente nos va a poder decir si es verdad, o no, lo que sucedió. Es dar un salto en la calidad institucional y marca un antes y un después en la historia institucional política”, indicó la diputada.

Citó las palabras del procurador general, Pedro García Castiella en Aries, ‘Todos los delitos de la provincia deben ser investigados’ y señaló que “hablar que esto es persecución política es entrar en una elucubración que no tiene sentido. Nos quejamos porque la Justicia es lenta; cuando actúa, decimos que son mandados”.

“Es un hecho inusual que va a marcar un antes y un después en la Provincia”, reiteró y cerró la diputada Cartuccia, luego de leer un resumen de lo que fue la causa La Ciénaga.

Tras ser aludido nuevamente, Juan Esteban Romero retomó la palabra. “Hay un error conceptual. Las causas no se desarchivan. La causa fue declarada nula. La sentencia lo declaró”, explicó.

“La Corte no le dio lugar al fiscal. Toda la instrucción y el armado del mamarracho que quisieron imponernos son frutos del árbol envenenado. Para volver a acusarnos tiene que haber hechos nuevos. Qué van a investigar. Con los mismos hechos, el resultado es el mismo: nulo”, se defendió Romero (h).

Claramente molesto, el hijo del Senador acomodó el micrófono, miró a su compañera Cartuccia y le recriminó: “me gustaría que pongas el mismo entusiasmo para la causa Huergo. Castiella trabajaba en la Municipalidad en ese momento. Y ahora el único caso que quiere ver es lo que pasó hace 12 años”.

Las banderas se arriaron y la sesión presidida por Estaban Amat, quedó finalizada.