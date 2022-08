Villada ratificó sus expectativas sobre Sergio Massa

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, fue consultado sobre el “me gusta” que su cuenta de la red social Instagram registró en una publicación de la diputada nacional Virginia Cornejo sobre el actual ministro de Economía, Sergio Massa. “Debe haber sido sin querer”, justificó por Aries.

Y agregó: “Me parece muy importante la actitud de Massa de asumir en una situación en la que estábamos muy complicados”.

No obstante, buscó despegar al Gobierno provincial del Frente de Todos, y subrayó: “Nosotros no integramos el espacio de gobierno nacional. La coalición que gobierna a nivel nacional no nos incluye. Sin perjuicio de ello, valoro muchísimo la actitud de asumir una papa caliente. Los argentinos ahora estamos expectantes”.