De coaliciones y colisiones

Opinion 22 de agosto de 2022 Por Miguel Ángel Cáseres

Reafirmando de que consideramos que en historia no existen casualidades sino causalidades, llama la atención la aparición pública del embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos ante el gobierno argentino quien, muy suelto de cuerpo le retrucó, a Rodríguez Larreta, que no debía esperar al año 2023 para formar una coalición de fuerzas políticas y que esto se imponía como de urgente necesidad en este momento. Lo que no solo representa una clara intromisión en la política interna de un estado que, supuestamente, le está vedado a un embajador.