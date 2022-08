Comerciantes en alerta por la segmentación de tarifas

Por Aries, la referente de Comerciantes Unidos manifestó sus intenciones de mantener una audiencia con la actual secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón. “Estamos desesperados con el tema de la luz, se va a venir cada vez peor”, aseveró.

Según indicó, son muchas de las pymes que pagan tarifas superiores a los 25 mil pesos, por lo que enfatizó: “Tendrían que habernos contemplado dentro del subsidio, tenemos un consumo que es por nuestro trabajo. Y no estamos hablando de alguien pudiente, es alguien que se da un auto empelo para sobrevivir, y seguro tiene empleados porque un drugstore, 18 horas de las 24 está abierto”.

“Necesitamos soluciones. Vamos a ver de tener una audiencia con la señora Royón. Es salteña, supongo que irá a defender a Salta y a las pymes salteñas”, subrayó Ramos. Además, enfatizó: “Pueden hacer las paritarias que les dé la gana que nosotros no estamos encuadrados y nunca las podemos alcanzar. No es no querer, no podemos”.

“Vamos a hacer lo que podamos en la media que podamos, y vamos a seguir sobreviviendo porque esta es nuestra fuente de trabajo. Con este cuadro, estamos sobreviviendo”, cerró.